Almanya'da flaş koronavirüs kararı!

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'daki futbol maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan'da başlatmayı ve 30 Haziran'a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Almanya'da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Video konferans şeklinde düzenlenen toplantıya 1. ve 2. Bundesliga'da mücadele eden kulüp yöneticileri katıldı. 36 kulüp yöneticisinin aldığı karara göre liglerin mayıs ayının başında oynanıp oynanmayacağı da belli değil. Kulüp yöneticileri Paskalya Bayramı'na kadar ülkedeki koronavirüs krizine gelişimini takip edecek. Gelişmelere göre lig maçlarının yeniden ertelenmesi de sözkonusu olabilecek. 1. ve 2. Bundesliga'da en son 11 Mart'ta lig maçları oynanmıştı. 2019-2020 Sezonu da 16 Mayıs'ta tamamlanması planlanmıştı.

Koronavirüs nedeniyle birçok kulüp mali sarsıntı yaşıyor. Kulüplerin toplam maddi kaybı 750 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu kayıp nedeniyle bazı kulüplerin varlığını sürdürmesinin zor olduğuna işaret ediyor. Kulüplere destek olmak için çok sayıda futbolcu da ücretlerinin bir kısmından vazgeçtiğini açıklamıştı. Kulüplerin sadece futbolculara ödemeleri bulunmuyor. Yüzlerce çalışanı da bulunan kulüplerin çalışanlarının işlerini kaybetmemesi için de çaba göstermesi gerekiyor. Kulüpleri bekleyen bir sorun da bünyesindeki kimi futbolcuların sözleşmelerinin 30 Haziran'da bitecek olması. Liglerin Temmuz ayına sarkması durumunda kimi kulüpler, sözleşmeleri biten futbolcuları lig maçlarında oynatamayabilecek.