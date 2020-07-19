Almanya’da ezanı protesto eden kişi tutuklandı

ALMANYA’nın Herford kenti Belediye Başkanı Tim Kaehler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) ait Bielefelder caddesindeki camiye haftada bir kez dışarıdan ezan okunmasına verdiği izin nedeniyle İslam karşıtlarının hedefi haline geldi. Herford kentinde cuma namazı önce okunan ezandan rahatsız olan bir kişi, ezan okunduğu sırada tencere çalarak, ezanı protesto etti. Yetkililer, ismi açıklanmayan kişinin son haftalarda ezanı sürekli protesto ettiğini, önceki gün de ezana saatler kala tencresini alarak, ezanı protesto etmek için camide beklediğini ifade etti. Ezan okunurkeni tencere çalarak ezan sesini bastırmaya çalışan protestocuya polis müdahale etti. İsmi açıklamayan kişi, “Bireylerin inanç özgürlüğünün aşağılanması suçu” kapsamında tutukladığı bildirildi.

‘BU ŞEKİLDE BİR PROTESTOYU BENİMSEMİYORUZ’

Almanyanın Herford kenti Belediye Başkanı Tim Kaehler de yaptığı açıklamada, “Bu şekilde bir protestoyu benimsemiyoruz. Herkesin inancına saygı duyulması esas görevimiz olmalı” diye konuştu. Öte yandan ezanın haftada bir gün dışarıda okunmasına izin verilen uygulama, koronavirüs sebebiyle etkilenenlerin moralini yükselmek için mart ayında yürürlüğe koyulmuştu.