Almanya’da ezan sesi yükseliyor

ALMANYA’da Koronavirüs nedeniyle büyük ölçüde evlere kapanan insanların psikolojilerinin bozulmaması, her şeye rağmen yaşamın devam ettiğinin vurgulanması amacıyla camilerde dışarıdan da duyulacak şekilde ezan okunmaya başlandı. Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Aşağı Saksonya ve Bremen DİTİB Teşkilat Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, “Biz Müslüman cemaati olarak yetkililerin belirledikleri her türlü talimat ve önerileri azami şekilde yerine getirmekteyiz. Duisburg kentinde kiliselerin akşamları çan çalıp insanların evlerinde dua etmelerini ve buna Müslümanların da dahil olmaları istenmiş. Bizim dernek yöneticilerimiz de başvuruda bulunarak izin aldı. Manheim, Dortmund’dan sonra Hannover’de Garbsen camimiz ilk izini alan camilerimizden oldular.

ÜMİTLENDİRİCİ GELİŞME

Yetkililerin istemlerine kısa sürede olumlu cevap vermelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dr. A.İhsan Ünlü, “Umarım bu iyi niyet sadece koronaya bağlı kalmaz ve süreklilik arz eder. Zira, bizler Almanya’nın bir parçası durumunda olduğumuz gerçeğinden hareket edip, Almanya’nın huzuru, refahı için azami gayret göstermekteyiz. Bunun karşılığını da görmek arzusundayız” dedi. Ezanın sesli olarak okunması için her derneğin kendilerinin başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Ünlü “Umarım tüm eyaletimizdeki camilerde bu uygulamaya geçilir ve zamanla kalıcı olur” değerlendirmesin bulundu.

TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR

DİTİB Garbsen Kocatepe Cami Başkanı Zafer Yıldız ise “Duisburg’daki gelişme sonrası hemen belediyeye müracaatta bulunduk, olumlu cevap verdiler. Bundan dolayı tüm yetkililere teşekkür ederiz. Din görevlimiz Hakkı Tulun’un 26.03.2020 tarihinde akşam ezanını okumasını sosyal medyadan duyurmamız sonrasında telefonlarımız susmak bilmiyor. Takipçi oranımız kat be kat artmış durumda. Gelen tepkilerden anlaşıldığına göre, insanlarımız bu duruma adeta susamış durumdaymış. Eve kapanıldığı bu dönemde camimizin internet sayfasından da takip ederek kendilerine moral depoluyorlar” açıklamasında bulundu. Tüm camilerde sesli ezan okunmasının kalıcı hale gelmesini beklediklerini dile getiren Yıldız, “Yaklaşık sekiz bin civarında Türkiye kökenlinin yaşadığı Garbsen kasabası dışında şu ana kadar Hannover Milli Görüş Camisi, DİTİB Hildesheim Camisi’nde de okunmaktadır. Koronavirüsün etkisinin devam ettiği süre boyunca akşam namazında aşırı sesli olmamak şartıyla okunmaya da devam edecek” dedi.