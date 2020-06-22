Almanya’da eyalet eyalet son durum

Baden Württemberg: Kamuya açık alanlarda 10 kişiye kadar buluşmak ve kişi sınırlandırması olmadan iki haneye mensup kişilerin bir araya gelmesi serbest. Özel alanlarda çok sayıda haneye mensup 20 kişiye kadar buluşmaya da müsaade var. Toplantı, konferans, kongre, spor etkinlikleri veya fuarlar en fazla 100 kişi katılımlı olmak şartıyla 1 Temmuz’dan itibaren serbest. 1 Ağustos’tan itibaren katılımcı sayısı 500’e çıkarılıyor. Hijyen kurallarına riayet edildiği takdirde doğum günü veya düğün gibi eğlencelere de 99 kişiyle sınırlandırma şartıyla izin veriliyor. Restoranlar, barlar, birahaneler ve nargile barlar da çalışıyor. Açık havuzlara izin verildi. Yuvalar 29 Haziran’dan itibaren tüm çocuklar için açılıyor. Tüm öğrenciler kısıtlı da olsa okula gidebiliyor. Bavyera: Kamuya açık alanlarda gruplar halinde buluşmak serbest. Özel alanlarda ve bahçelerde kişi sınırlaması kalktı. Pazartesiden itibaren düğün, doğum günü gibi eğlence etkinlikleri ile mezuniyet partileri ve dernek kutlamalarına izin veriliyor. Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda katılım sayısı 100 ile sınırlı. Cenaze törenleri için de aynı kural geçerli. Kültürel etkinliklerde kapalı alanlara 100, açık alanlara ise 200’e kadar kişinin katılmasına müsaade edilecek. İbadethanelerde 2 metre olan sosyal mesafe kuralı 1.5 metreye düşürüldü. Barlar kapalı, oteller, kamping alanları ve yazlık evlere izin çıktı. Açık ve kapalı havuzlar yeniden açıldı. Sosyal mesafe kuralına uyuduğu taktirde protesto gösterilerine ve eylemlere izin var. 1 Temmuz’dan itibaren yuvalara tüm çocuklar için açılıyor. Amatör korolara izin çıktı.

Berlin: Aynı adreste ikâmet edip etmediğine bakılmaksızın özel veya kamu alanlarda beş kişiye kadar buluşma serbest. Fuar, kongre, toplantı ve benzeri etkiliklere katılım izni kapalı alanlarda 300 kişiye kadar çıktı. Açık alanlarda 30 Haziran’a kadar katılım sayısı 500 ile sınırlı iken 1 Temmuz’dan itibaren bin kişiye kadar izin verilecek. Düğün ve cenaze gibi zorunlu etkinlik ve toplanmalara 50 kişiye kadar izin veriliyor. Masalarda oturmak şartıyla restoranlar ve barlar açık. Zaman sınırlaması kalktı. Açık havuzlar izinli ancak eğlence parkları hâlâ kapalı. Pazartesi ve salı günü öğrenciler karne alıyor. 7 Ağustos’ta yeniden okullar açıldığında normal eğitime başlanacak. Yuvalar tamamen açıldı. Brandenburg: Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla insanların bir araya gelmesine yönelik sınırlamalar tamamen kalktı. Özel ve kamuya açık etkinliklerde bin kişiye kadar izin var. Bu kural ibadet ve konserler için de geçerli. Oteller ve yazlık evler yeniden işletmeye açıldı. Açık havuzlar ve eğlence parklarına izin verildi. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla spor salonları da açık. Okullar yaz tatilinden sonra normal eğitime başlayacak. Yuvalarda sosyal mesafe kuralı kalktı.

Bremen: Pazartesiden itibaren ilk okullar da eğitime başladı. İki haneye mensup olanlar sayı sınırlaması olmadan buluşabiliyor. Kapalı alanlarda en fazla 20 kişilik katılımla etkinlikler yapılabiliniyor. Açık havada 50 kişiye kadar izin çıktı. Oteller, yazlık evler ve kamping alanları yeniden açıldı. Okullar ve yuvalarda kısıtlamalar sürüyor. Hamburg: İki hane mensuplarının kısıtlamalar olmadan buluşmasına müsaade ediliyor. Tüm etkinlikler 30 Haziran’a kadar yasak. Oteller, kamping alanları ve yazlık evler müşteri kabul edebiliyor. Hamburg’da açık havuzlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla açıldı. Her öğrenci haftada en az bir gün okula gitmek zorunda. Yuvalardaki kısıtlamalar sürüyor.

Hessen: 10 kişiye kadar bir araya gelmeye izin var. Cenaze veya düğün gibi törenlere katılanların iletişim bilgilerinin alınması zorunluluğu sürüyor. Etkinliklere katılım sayısı 250’ye çıkarıldı. Dükkânlara pazartesiden itibaren 10 metre kareye bir müşteri alınıyor. 1.5 metre sosyal mesafe ve maske zorunluluğu sürüyor. Sauna, hamam, havuzlar ve açık havuzlar açıldı. 100 kişiden fazla katılımlı protesto eylemlerine izin verilmiyor. İlkokullar normal eğitime başladı. Çocuk yuvaları 6 Temmuz’dan itibaren yeniden tam kapasite çalışacak. Yurtlarda ve hastanelerde yatanlara haftada en fazla üç kişinin ziyaretine müsaade ediliyor. Mecklenburg Vorpommern: Kamuya açık alalarda 10 kişinin buluşmasına izin veriliyor. Eğlence etkinliklerine 300 kişiye kadar izin çıktı. Kapalı alanlarda bu rakam 100 ile sınırlı. Oteller, yazlık evler, kamping alanları, yüzme havuzları, spor salonları ve eğlence parkları açık. Protesto gösterilerine en fazla 300 kişi katılma şartıyla izin veriliyor. Yuvalar tüm çocuklar için açıldı. Yaz tatilinden sonra okullar da normal eğitime geçilecek.

Aşağı Saksonya: Yuvalar pazartesi gününden itibaren tüm çocukları kabul etmeye başladı. Gruplar halinde kamuya açık alanlarda buluşmak serbest. Fuar ve kongre gibi toplantılar ve buluşmalar yasak. Restoranlarda yapılacak özel eğlence partilerine, bir masada en fazla iki hane mensuplarının oturması şartıyla izin veriliyor. Sinemalar ve tiyatrolar açıldı. Otellere yüzde 80 kapasiteyle çalışmak şartıyla izin verildi. Gösterilere herhangi bir kısıtlama yok.

Kuzey Ren Vestfalya: Pazartesiden itibaren tüm ilkokul öğrencileri derslere yeniden başladı. Kamuya açık alanlarda 10 kişiye kadar buluşmak serbest. Kongre ve fuar gibi etkinlikler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla serbest. Kültür ve eğitim etkinliklerine 100 kişinin katılımına izin çıktı. Eğlence, düğün ve doğum günü gibi etkinliklere 50 kişiye kadar katılım müsaadesi verildi. Oteller, kamping alanları ve yazlık evler yeniden hizmete girdi. Hamam, sauna, açık havuzlar ve eğlence parkları hijyen kurallarına uyulması şartıyla açık. Yuvalara tüm çocukların alınmasına yeniden başlandı. Tüm ilkokul öğrencileri yeniden okula başladı. Rheinland Pfalz: Büyük katılımlı etkinliklere 24 Haziran’dan itibaren izin veriliyor. Farklı hanelere mensup 10 kişinin bir araya gelmesi artık serbest. 75 kişinin katılımı şartıyla fuarlar düzenlenebilecek. İletişim bilgileri alınmak şartıyla açık hava etkinliklerine 250 kişiye kadar katılım izin veriliyor. Okullarda kademeli eğitim sürüyor. Yuvalar tüm çocuklara bakım hizmeti sunmaya başladı. 1 Ağustos’tan itibaren okullarda normal eğitime geçilecek.

Saarland: 10 kişiye kadar grupların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesine izin veriliyor. Açık hava etkinliklerine 100, kapalı alan etkinliklerine 50 kişinin katılımına müsaade ediliyor. Yazlık evler, oteller ve kamping alanları açık. Protesto ve gösterilere izin veriliyor. Okullarda eğitim kısıtlı yapılıyor.

Saksonya: İki haneye mensup olanların buluşmasına izin var. Kapalı alanlarda 50 kişi katılımlı eğlenceler yapılabiliyor. Ziyaretçi sayısını 1000 kişi ile sınırlamak şartıyla fuar, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması serbest. Oteller, yazlık evler ve kamping alanları açık. Gösteri yapılmasına yönelik kısıtlamalar bulunmuyor. İlkokullar ve yuvalar belli kısıtlamalar altında eğitim ve bakım hizmeti veriyor.

Saksonya Anhalt: 20 kişilik grupların buluşmasına izin veriliyor. 100 kişi katılım şartıyla düğünlere müsaade ediliyor. 1 Temmuz’dan itibaren katılım sayısı 250’ye çıkıyor. Eylül ayından itibaren bu rakam 1000 olarak belirlendi. Oteller, yazlık evler ve kamping alanları açık. Güreş ve boks gibi müsabakalara yönelik yasak sürüyor. İlkokul öğrencileri ile yuva çocuklarına her gün eğitim ve bakım sunuluyor.

Schleswig Holstein: Okullar 10 Ağustos’tan itibaren normal eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri yeniden düzenli olarak okula gitmeye başladı. Yuvalara yönelik tüm kısıtlamalar pazartesinden itibaren son buldu. 10 kişinin kamuya açık alanda bir araya gelmesine müsaade ediliyor. Kapalı alanlarda fuar ve kongre gibi etkinliklere 100 kişiye kadar, açık alanlarda ise 250 kişiye adar izin veriliyor. Oteller, yazlık evler ve kamping alanları yeniden açıldı. Açık havuzlar, spor salonları ve eğlence parklarına hijyen kurallarına uyulması şartıyla izin verildi. 100 kişilik gösteri ve protestoların yapılması mümkün. Eğitim kısıtlı olar sürüyor.

Thüringen: Farklı hanelere mensup 10 kişi bulaşabilecek. Fuarlar ve pazar yerleri yeniden açılıyor. Oteller, kamping alanları ve yazlık evleri yeniden açıldı. Spor salonları, eğlence parkları, açık ve kapalı yüzme havuzlarına izin verildi. Sınırlama olmadan gösteri ve protestoları düzenlemek serbest. İlkokullar ve yuvalar her gün açık kalacak.