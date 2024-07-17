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Almanya’da evsizlerin sayısı arttı

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#Almanya#Evsiz#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da evsizlerin sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 10:20

Almanya’da evsiz olarak barınma hizmeti alan insanların sayısında önemli bir artış gözlendi. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 31 Ocak itibariyle, belediyelerde veya ilgili yardım kuruluşlarında yaklaşık 439 bin 500 evsiz insana barınma imkânı sunuldu.

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GEÇEN yıla kıyasla bu rakamda hafif bir artış yaşandı. 2023 yılında bu sayı 372 bin olarak kayıtlara geçmişti. Evsizlerin yaklaşık üçte birini Ukraynalı mülteciler oluşturdu. Ocak ayı sonunda, 136 bin 900 Ukraynalı mülteci istatistiklere dahil edildi. Yabancı uyruklu kişilerin oranı da geçen yıla göre biraz arttı ve yüzde 84’ten yüzde 86’ya çıktı. Barınma hizmeti alan evsizlerin yaş ortalaması 31 olarak belirlendi ve yüzde 40’i 25 yaşın altında. Barınma hizmeti alan kişilerin yarısından fazlası erkek. Bu istatistikler, 31 Ocak’tan 1 Şubat 2024’e kadar evsizler için barınma merkezlerinde, toplu barınma yerlerinde veya geçici konutlarda kalan kişileri kapsıyor. Sokakta yaşayan ve hiçbir barınma hizmeti almayan evsizler bu verilerde yer almıyor.

Almanya’da evsizlerin sayısı arttı

 

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#Almanya#Evsiz#AVRUPADAN HABERLER

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