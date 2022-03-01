Almanya’da eşini öldürüp evin bahçesine gömdü, Gaziantep’te tutuklandı

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BERLİN’e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye’ye gitti. Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi. Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan’ın yakınları, polise bildirdi. Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı. Ekipler, Uzunoğlan’ın Gaziantep’in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.