Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da eşini öldürüp evin bahçesine gömdü, Gaziantep’te tutuklandı

#Almanya#Gaziantep#Elif Uzunoğlan
Almanya’da eşini öldürüp evin bahçesine gömdü, Gaziantep’te tutuklandı

Almanya’da eşi Elif Uzunoğlan’ı boğarak öldürüp evinin bahçesine gömen Hüseyin Uzunoğlan, gözaltına alındığı Gaziantep’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

BERLİN’e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye’ye gitti. Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi. Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan’ın yakınları, polise bildirdi. Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı. Ekipler, Uzunoğlan’ın Gaziantep’in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.

Almanya’da eşini öldürüp evin bahçesine gömdü, Gaziantep’te tutuklandı
EŞİNİN ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ
Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde; önce eşinden haberi olmadığını söyledi, ardından da öldürdüğünü itiraf etti. Uzunoğlan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğarak öldürdüğünü ve Almanya’da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü ifade etti. İtirafın ardından ekipler, Almanya’daki güvenlik güçleri ile temasa geçerek cesedin evin bahçesinde gömülü olduğunu bildirdi. Elif Uzunoğlan’ın cesedi, yapılan kazıyla çıkarıldı. Elif Uzunoğlan’ın cansız bedeni Almanya’daki işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderilirken, Hüseyin Uzunoğlan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Almanya’da eşini öldürüp evin bahçesine gömdü, Gaziantep’te tutuklandı

Almanya’da eşini öldürüp evin bahçesine gömdü, Gaziantep’te tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Gaziantep#Elif Uzunoğlan

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya