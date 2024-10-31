Almanya’da erken seçim olasılığı gündemde

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KAMU destekli radyo ve internet haber sitesi Deutschlandfunk, 14 Kasım’da koalisyon ortakları arasında Federal Meclisi Bütçe Komisyonu ‘uyum toplantısı’ gerçekleştirileceğini ve bunun koalisyonun varlığını devam ettirip ettirmeme konusunda belirleyici bir gün olacağını belirtti. Haberde hükümetin önümüzdeki yılın bütçesi üzerinde anlaşmaya varması halinde, hükümetin 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olağan Federal Meclis seçimlerine kadar görevde kalmasının mümkün olduğu belirtildi. Ancak haberde, kasım ayı ortasında 2025 yılı için ortak bir bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, erken seçimin gündeme geleceği kaydedildi. Haberde “İlk olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmeler yapılacak. Başbakan Scholz daha sonra güven oylaması isteyebilir. 2005 yılında dönemin Şansölyesi Gerhard Schröder (SPD) Federal Meclisi erken feshetmek ve erken seçimlere gitmek için bu yolu seçmişti. Hamburg’daki parlamento seçimlerinden bir hafta sonraki 9 Mart 2025 tarihi, Berlin’de erken parlamento seçimleri için olası bir tarih olarak dile getirilmiştir” denildi.

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KOALİSYONDA DERİN ANLAŞMAZLIKLAR

Uyum içinde çalışma konusunda zorluklar yaşayan iktidar ortakları özellikle iklim politikaları, sosyal harcamalar, enerji geçişi ve dijitalleşme gibi temel konularda uzun süredir görüş ayrılıkları yaşıyor. Bu fikir ayrılıkları ise hükümetin vaat edilen reformları gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Özellikle FDP ve Yeşiller arasında iklim değişikliği ve bütçe politikaları konusunda yaşanan fikir ayrılıkları, koalisyonun bir bütün olarak hareket etmesini zorlaştırıyor. SPD’nin arabulucu rolünü üstlenmesine rağmen anlaşmazlıkların büyümesi, koalisyonun sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretlerini artırdı.