Almanya’da erken genel seçimler: Aşırı sağ gölgesinde sandık başı

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Almanya’da bugün 7.1 milyonu göçmen kökenli toplam 61.2 milyon seçmen ülkenin kaderini ve geleceğini belirlemek, Federal Meclis’in yeni vekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

53 TÜRKİYE KÖKENLİ ADAY

Federal Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre 630 sandalyeli Federal Meclis’e girebilmek için 1422’si kadın olmak üzere 4 bin 506 aday yarışıyor. 53 Türkiye kökenli adayın Federal Meclis’e girmek için yarıştığı seçimlerde, Türkiye kökenli seçmenlerin oyları da büyük önem taşıyor. Almanya’da yaklaşık 7.1 milyon göçmen kökenli Alman seçmenin 1 milyona yakını ise Türkiye kökenli. 26 Eylül 2021 seçimlerinde seçmenlerin yüzde 76.6’sı oy kullanırken, bu seçimlerde katılımın yüksek olması bekleniyor. 28 partinin yarışacağı seçimlerde Türkiye kökenlilerin kurduğu ‘Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak’ (DAVA) ile ‘Yenilik ve Adalet Birliği’ (BIG) yeteri kadar imza toplayamadıkları için seçimlere katılamayacak.

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İLK KEZ 5 ADAY YARIŞIYOR

Ülkede ilk kez bir genel seçimde 5 başbakan adayı yarışacak. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan Olaf Scholz’u yeniden aday gösterirken, Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU/CSU) Friedrich Merz’i başbakan adayı olarak belirledi. Yeşiller, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’i, aşırı sağcı AfD Eş Başkan Alice Weidel’i başbakan adayı olarak duyurdu. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi de Eş Başkan Sahra Wagenknecht’in başbakanlık için yarışta olduğunu açıkladı. Seçimlerden sonra en geç 30 gün içinde ilk Federal Meclis Genel Kurulu’nun toplanması gerekiyor, ancak koalisyon görüşmelerinin uzun zaman alması bekleniyor.

CDU/CSU AÇIK ARA ÖNDE

Son kamuoyu yoklamalarına göre CDU/CSU’nun yüzde 30, göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı AfD’nin yüzde 20, SPD’nin yüzde 15, Yeşiller’in yüzde 14, Sol Parti’nin yüzde 7 ve BSW’nin yüzde 5 oy alması bekleniyor. Anketlere göre geçen hükümetin küçük ortağı FDP ise yüzde 4 oy alarak meclisin dışında kalıyor. Partiler AfD ile iktidar ortaklığı yapmayacaklarını açıklarken CDU/CSU ile SPD’nin, çoğunluğun sağlanamaması durumunda da CDU/CSU, SPD ve Yeşiller’in yeni koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

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TÜRKİYE’YE BAKIŞLARI

Bu seçimler Almanlar kadar ülkede yaşayan göçmenler ve Türkiye kökenliler için de çok büyük önem taşıyor. Son zamanlarda göçmenlerle ilgili tartışmalar ülke gündemine yerleşirken, seçimlerden zaferle çıkması beklenen CDU/CSU ise ‘çifte vatandaşlık’ ve ‘Yurttaş Parası’ uygulamalarını kaldıracağını söyleyerek oy istiyor. Almanya’daki köklü partilerin hiçbiri Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine sıcak bakmıyor ancak Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini istiyor.

VEKİL SAYISI AZALIYOR

Federal Meclis’teki milletvekili sayısı ise yeni düzenlemeyle 736’dan 630’a iniyor. Bu durum hem genel kuruldaki sandalye sayısını hem de komisyonlarda üye sayısı ve dağılımını etkileyecek. Meclisin küçülmesiyle birlikte 125 milyon Euro tasarruf edilmesi de bekleniyor. Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) verilerine göre en önemli tasarruf 13 milyon Euro ile milletvekili maaşları, 20 milyon Euro ile partilerin meclis gruplarına yapılan ödemeler ve 40 milyon Euro ile milletvekillerinin yanında çalışanların maaş ödemeleri olarak sıralandı. IW, bu büyük kalemlerin yanı sıra ofis donanımı, seyahatler gibi çeşitli kalemlerde de önemli tasarruf gerçekleşeceğini kaydetti.

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MERZ: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK

Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini söyledi. Almanya’da Türkçe yayın yapan Metropol FM radyosunun sorularını yanıtlayan Merz, “Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekliyor musunuz?” sorusuna “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, geçen yıl Eylül ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için belirlenmiş bir toplantım vardı. Ancak CDU/CSU’nun başbakan adayı olarak aday gösterilmem nedeniyle bu toplantıyı gerçekleştiremedim. Bu görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum. Türkiye, Almanya için hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir ortak. NATO üyesi olarak Türkiye, bölgesel güvenlik açısından da büyük bir rol oynuyor. Ancak, şu an için Türkiye’nin AB üyeliğini ne Avrupa ne de Türkiye gerçekten istiyor gibi görünüyor. Bu, Türkiye ile Avrupa’nın daha yakın iş birliği yapamayacağı anlamına gelmiyor. Aksine, Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik bağları daha da güçlendirmek için çalışmalıyız” yanıtını verdi.

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BERLİN’DE AŞIRICILAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün aşırı sağcıların gövde gösterisi tansiyonu yükseltti. Eski Doğu Berlin sınırları içinde kalan Friedrich Caddesi’ndeki tren istasyonu yakınlarında toplanan 200’e yakın aşırı sağcı gösterici planlanan şekilde yaklaşık 4 km uzaktaki ana tren istasyonuna kadar yürümek için yola çıktı. Ancak 800’e yakın aşırı solcudan oluşan grup, yerlere yatıp yolları bloke ederek, aşırı sağcıların yürüyüşünü engellemek istedi. Polisin müdahalesi üzerine aşırı solcularla polis arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında polis biber gazı kullandı, 7 gösterici gözaltına alındı. Aşırı sağcıların düzenlediği gösteriye öncülük eden Aachen’li yerel politikacı Ferhat Şentürk tren garında kısa bir konuşma yaptıktan sonra eylemciler dağıldı.

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TRUMP’TAN YORUM YOK MUSK’TAN IRKÇIYA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya seçimleriyle ilgili yorumda bulunmak istemedi. Beyaz Saray’daki basın toplantısında bir muhabirin Alman seçimlerini sorması üzerine Trump, “Onlara şans dilerim” demekle yetindi. Ardında da “Bizim kendi problemlerimiz var” diyerek herhangi bir yorumda ve değerlendirmede bulunmak istemedi. Ancak Trump’ın sağ kolu gibi olan iş adamı Elon Musk haftalardır aşırı sağcı AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel’e destek veriyor. Son olarak ‘Alman kurt köpeği’ isimli sosyal medyada Alice Weidel’ı şövalye olarak gösteren görseli paylaşan Musk onaylamak için kullanılan baş parmağın yukarıyı gösterdiği emojiyi koyup paylaşım yaptı.

HOLOKOST ANITI’NDA BIÇAKLI SALDIRI

BERLİN’deki Yahudi soykırımını anmak için yapılan Holokost Anıtı’nda önceki akşam düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İspanyol turist ağır yaralandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre Brandenburg Kapısı’nın bitişiğindeki Holokost Anıtı’nda önceki akşam saat 18.00’e doğru saldırgan, anıtı ziyaret eden bir kişiyi bıçakladı. Saldırganın Wassim al M. adında 19 yaşında Suriyeli bir sığınmacı olduğu ve Leipzig’de bir sığınmacı yurdunda yaşadığı bildirildi. Almanya’da son dönemde artan bu tür saldırılar göç politikalarının sorgulanmasına yol açarken kamuoyunda tedirginlik yaratıyor.