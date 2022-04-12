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Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

#DW Türkçe / Fotoğraflar: Dpa#Almanya Federal İstatistik Dairesi#AVRUPADAN HABER
Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamada, mart ayı enflasyon oranının yüzde 7.3 olarak ölçüldüğü belirtildi. Böylece Almanya’da enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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Enflasyonun bu denli artmasında Ukrayna savaşı ile enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesinin etkili olduğu belirtiliyor. DW Türkçe’nin Reuters’den derlediği habere göre Almanya Federal İstatistik Dairesi, benzer yükseklikte enflasyon rakamının en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle kaydedildiğini, o dönem de savaşın tarafları olan enerji zengini İran ile Irak’ın çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında rekor artış görüldüğünü hatırlattı. Yüzde 7.3 enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası’nın konjonktürde sağlıklı değişimin görülmesi için hedef gösterdiği yüzde 2’den daha da uzaklaşması endişe yaratıyor. Uzmanlar, son yıllarda artan enerji fiyatlarının da etkisiyle artış kaydeden ve 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla daha da tırmanan enflasyonun yakın zamanda düşmesini beklemiyor.

Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde
FİYATLAR DÜŞMEYECEK
Öte yandan hızla emtia depolamayı hızlandıran Alman toptancıların, artan fiyatları müşterilerine de yansıttığı görülüyor. Yapılan zamları, artan hammadde ve işlenmemiş ürün fiyatlarına dayandıran toptancılar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 zamlanmaya dikkat çekerken, tedarikçiler de zam yaptı. Hammadde ve işlenmemiş ürün fiyatlarında kaydedilen artış, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1962’den bu yana görülen en yüksek oranı işaret ediyor. Söz konusu artış, enflasyonun önümüzdeki aylarda seyri konusunda da ipuçları vermesi bakımından önem arz ediyor. Uzmanlar ayrıca, savaşın gidişatındaki belirsizlik nedeniyle pek çok şirketin depolama yaptığını, yüksek fiyatlardan yaptıkları depolama nedeniyle olası fiyat düşme halinde bile bunu ürünlere yansıtmayacaklarını söylüyor.

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ENERJİ ALIMI DURURSA...
Almanya’da çok sayıda şirketin önümüzdeki üç ay zarfında fiyatlarını artıracağı bildiriliyor. Münih merkezli, ekonomi alanında araştırmalar yapan İfo Enstitüsü, şirketlere yönelik yaptığı anket sonucunda, zamların olacağı yönünde geri dönüşler aldığını duyurdu. Almanya’da federal hükümetin Ekonomi Bilirkişi Heyeti’nin tahminlerine göre de yıllık enflasyonun 2022’de 6.1 olması bekleniyor. Aynı uzmanlar, Rusya’dan enerji alımının durdurulması halinde önümüzdeki aylarda enflasyonun iki haneli olacağı tahmininde bulundu.

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#DW Türkçe / Fotoğraflar: Dpa#Almanya Federal İstatistik Dairesi#AVRUPADAN HABER

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