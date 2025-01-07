Almanya’da enflasyon düşmüyor

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ÜLKEDE enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 0.4 arttı. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2.4’e yükseleceği yönündeydi. Ekonomi uzmanları, yakın gelecekte tüketici fiyatlarında kalıcı bir rahatlama beklemiyor. Öte yandan büyük bir enflasyon da beklenmiyor. Aralık ayındaki artışa rağmen, Almanya’daki yıllık enflasyon oranı bir önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi. Destatis, 2024’te enflasyonun ortalama yüzde 2.2 olduğunu da bildirdi. 2022’de ülkede enflasyon 6.9’a çıkarak 1951’den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2023’te ortalama enflasyon yüzde 5.9 olarak kayıtlara geçmişti.Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle enerji fiyatlarının yükseldiği 2022 yılından bu yana enflasyon oranlarında belirgin bir iyileşme görülüyor.

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2025 yılında da enflasyon oranında çok ciddi bir değişim beklenmiyor. Enflasyon oranlarını etkileyen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını düşürme konusunda daha az esnek davranması bekleniyor. Uzmanlar, 2025 yılı için yıllık enflasyonun 2024 seviyesinde kalacağını tahmin ediyor. ECB, 2024 yılında Euro Bölgesi’nde enflasyon baskısının azalması nedeniyle faiz oranlarını dört kez düşürerek yüzde 3 seviyesine indirmişti. Uzmanlar, ECB’nin 2025 yılında da faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistler, 2025’te enflasyon dinamiklerinin normalleşeceği konusunda temkinli bir iyimserlik içerisinde. IMK Enstitüsü para politikası uzmanı Silke Tober, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının yavaşlamasını ve gıda sektörüne yönelik vergi artışlarının etkisinin sona ermesini beklediğini ifade etti.

ENERJİ VE GIDA ENFLASYONU

Almanya’da enerji ve gıda, Kovid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları Aralık 2024’te bir yıl öncesine göre yüzde 2 artarken, enerji ürünleri de yüzde 1.7 düşüş gösterdi. Enerji ve gıda hariç enflasyon da 2024 Aralık’ta yüzde 3.1 oldu. Hizmet enflasyonunun da kasımdaki yüzde 4’lük orana kıyasla aralıkta yüzde 4.1 artarak yükselişe geçmesi dikkati çekti. Enflasyondaki artış Almanya’da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat’ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.