Almanya’da enflasyon ağustosta düştü

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EKONOMİSTLER, ağustos ayında enflasyon oranının yüzde 2.1’e düşmesini bekliyordu ve yüzde 1.9’luk düşüş beklentilerin altında oldu. Bu durumun ana nedenlerinden biri olarak, yıllık bazda önemli ölçüde azalan enerji fiyatları gösteriliyor. Benzin, dizel ve ısıtmada kullanılan Fuel Oil yağının ağustos ayında daha ucuz olduğu belirtiliyor. Otomobil kurumu ADAC’ye göre, benzin fiyatları son günlerde yılın en düşük seviyesine indi. Ayrıca, Euro’nun ağustos ayında 1.08 Dolar’dan 1.1201 Dolar’a yükselmesi, tüketicilere ve işletmelere olumlu bir döviz etkisi sağladı. Dolar’ın Euro karşısında değer kaybetmesi, Euro Bölgesi’nde daha uygun fiyatlarla yakıt ve ısıtma yağı satın alınmasını sağladı.

BİRAZ DAHA DÜŞEBİLİR

Almanya’daki yeni enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir faiz indirimine neden olabileceği seklinde yorumlandı. Eylül ayında ECB’nin faiz oranlarını tekrar düşürmesi bekleniyor. ECB, haziran ayında faiz oranlarını yüzde 4.50’den yüzde 4.25’e çekmişti ve gelecekteki adımlarını veriler doğrultusunda belirleyeceğini açıkladı. Münih’teki ifo Enstitüsü, önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının biraz daha düşmesini bekliyor ve bu oranların yüzde 2’nin altında kalacağını öngörüyor. Ancak, bazı uzmanlar orta vadede enflasyon oranlarının tekrar yüzde 3 seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Hamburg Commercial Bank’tan Cyrus de la Rubia ve Wellenreiter-Invest’ten Robert Rethfeld, yüksek tüketici fiyatları ve azalan enflasyon etkisinin kısa vadede artış gösterebileceğini belirtiyor.