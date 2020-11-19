Almanya’da ‘Enfeksiyon Koruma Yasası’ Meclis’ten geçti

HÜKÜMETİN hazırladığı tasarı, Federal Meclis’te 236’ya karşı 415 oyla kabul edildi. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı. Tasarı daha sonra Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi’nde (Bundesrat) görüşüldü ve burada da oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzalanması gerekiyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, oylama öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, tasarıyı ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kasım ayı başında alınan kısıtlamaları savunarak, tedbirlerin başarılı olmaya başladığını, ancak henüz istenilen noktaya gelinmediğini söyledi.

‘SÖZ! ZORUNLU AŞI OLMAYACAK’

Vaka sayıların artmasının er veya geç hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde büyük acıya ve kontrolün kaybolmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Spahn, Federal Meclis’in ve hükümetin salgının yayılmasını önlemek için dengeli kararlar alması gerektiğini kaydetti. Spahn, Enfeksiyon Koruma Yasası’ndaki değişiklikle hükümetin aşı yaptırmayı zorunlu hale getirmek istediği yönündeki suçlamalara cevap vererek, “Size söz veriyorum. Bu pandemide zorunlu aşı olmayacak” ifadesini kullandı.

HÜKÜMET HIZLI HAREKET ETMEK İSTİYOR

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Milletvekili Bernd Baumann ise milletvekillerine inceleme imkânı verilmeden tasarının hızlı şekilde komisyonlardan geçirildiğini belirterek, yasada yapılacak değişikliklerle hükümete tarihte görülmemiş yetkinin verileceğini savundu. Federal hükümet ise Enfeksiyon Koruma Yasası’nda yapılan değişiklikle salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri almada daha hızlı hareket etmeyi hedefliyor. Bu arada, yasaya eklenen maddelerle hükümetin ve eyaletlerin somut olarak hangi tedbirleri alabileceği sıralanıyor. Yasada, alınacak tedbirlerin gerekçelendirilmesi ve önlemlerin geçerlilik süresinin sınırlı olması da öngörülüyor.