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Almanya’da ‘en şeker’ fuar açıldı

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#Almanya#Şekerleme Ve Atıştırmalık Fuarı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da ‘en şeker’ fuar açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:50

Almanya’nın Köln şehrinde dünyanın en büyük şekerleme ve atıştırmalık fuarı olan ISM Cologne kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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FUARDA 70 ülkeden bin 500’den fazla şirket, 100 bin metrekarelik alanda yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Fuar 5 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Türkiye’den de çok sayıda şirketin katıldığı fuar, dünyanın dört bir yanından gelen alım direktörleri, perakendeciler, tedarikçiler ve üreticileri bir araya getirerek sektördeki en yeni gelişmeler, trendler ve inovasyonlar hakkında bilgi alışverişi yapma fırsatı sunuyor. Son 20 yıldır Türkiye’den de çok sayıda şirketin katılım gösterdiği fuar, bünyesinde çikolata, bisküvi, kek, şekerleme grupları, içecekler, kurabiyeler, krakerler, diyet şekerler, dondurma ve tatlılar gibi geniş bir ürün yelpazesini barındırıyor.

Almanya’da ‘en şeker’ fuar açıldı
YENİ TRENDLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Şekerleme fuarında bu yıl çevre dostu ambalajlar, bitkisel bazlı ve yerel kaynaklı malzemeler ile üretilen atıştırmalıklar öne çıkıyor. Aynı zamanda atıştırmalık sektöründe şekersiz, düşük kalorili ve fonksiyonel ürünlere olan talebin artış göstermesi nedeniyle probiyotik içerikli gıdalar, vitamin destekli ürünler ve enerji veren yiyecekler de dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Atık azaltma ve kaynakları verimli kullanma fikriyle geliştirilen ileri dönüşüm trendi de fuarda ilgi gören yenilikler arasında bulunuyor.
Almanya’da ‘en şeker’ fuar açıldı

Almanya’da ‘en şeker’ fuar açıldı

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#Almanya#Şekerleme Ve Atıştırmalık Fuarı#AVRUPADAN HABERLER

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