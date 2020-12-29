Almanya’da en gözde bölüm işletme!

FEDERAL İstatistik Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, 2019-2020 öğretim yılında Almanya’daki tüm üniversitelerde eğitim gören 2 milyon 948 bin öğrenciden 237 bini işletme bölümünde eğitim gördü. Yüz binlerce öğrencinin işletme eğitimi alıp okulu bitirmesine rağmen iş bulma korkusu yaşamadığı belirtildi. Mezunların iş piyasasında şansının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

‘GENİŞ BİR YELPAZEYE HİTAP EDİYOR’

Federal İş Ajansı’nın verilerine göre işletme bölümünü bitirip de iyi bir işi olmayanların sayı da çok düşük. Chemnitz Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Silke Hüsing “İşletme bitirenlerin iş piyasasındaki şansı çok yüksek. Bu bölümü bitirenler çok fazla alanlarda işe girebiliyor. Geniş bir yelpazeye hitap ediyor” dedi. Uzmanlar, işletme mezunlarının iş bulma konusunda diplomanın ve not ortalamasının çok önemli olmadığını, belirleyici faktörün kişinin girişkenliği olduğuna dikkat çekiyor. İyi bir işe sahip olmanın bir şartının da eğitim sırasında yapılan staj olduğu belirtiliyor.