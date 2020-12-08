Almanya’da en çok vaka burada

EN yüksek vaka oranın bulunduğu yerleşim yeri Bavyera sınırları içinde kalan Regen. Güney kasabasında 100 bin nüfusa neredeyse 570 vaka düşüyor. Vaka sayısı arttıkça bulaşma riskinin de artığına işaret eden Leibniz Salgın Araştırma Enstitüsü Başkanı Hajo Zeeb durumu, “İlk dalgaya göre farklı bir durum yaşıyoruz. Salgın sayısı çok arttı. Bu da bulaşmayı kolaylaştırıyor. İlk dalgada salgın çok yaygın değildi” dedi.





İkinci koronavirüs dalgasında doğu eyaletlerinde de çok sayıda vaka ortaya çıktı. Zeeb’e göre doğu eyaletlerinde salgının yaygınlaşmasının temel nedeni, ilk dönemlerde vaka sayısının düşük olması nedeniyle insanların önlem almakta temkinli davranmamaları. İlk dalga yaşandığında doğu eyaletlerinde vaka sayısı neredeyse yok gibiydi. Zeeb, “Almanya’nın doğusunda yaşayanlar vaka sayısı az olduğu için ‘Neden önlem alayım ki’ diye düşünmüş olabilirler” dedi. Almanya’da vakaların en çok yoğun olduğu yerlerin başında ise sınır bölgeleri geliyor. Sınırlara yakın küçük kasabalarda son dönemlerde vaka yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre komşu ülkelerde yaygınlaşan salgın, sınır bölgelerine de sıçradı.