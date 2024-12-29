Almanya’da Elon Musk krizi

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HAFTA başında sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te “Almanya’yı ancak AfD kurtarır” paylaşımında da bulunan Musk, haftalık ‘Welt am Sonntag’ gazetesinde bugün yayımlanan makalesinde de “Bu ülke için son umut kıvılcımı AfD’dir” ifadelerini kullandı. Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide’de Tesla fabrikası kuran Musk, konuk yazar olarak kaleme aldığı makalesinde, Almanya’da ekonomi, göç, kültürel kimlik ve yenilik alanlarında yaşanan sorun ve sıkıntıların üstesinden ancak AfD’nin gelebileceğini ileri sürdü. Elon Musk, “Almanya’yı eski Almanya’nın gölgesi olmaktan ancak AfD kurtarabilir” görüşünü savundu.

‘ALMANYA İÇİN İNTİHAR OLUR’

Almanya’nın Magdeburg kentinde Suudi Arabistan kökenli bir hekimin kent merkezinde kurulan Noel pazarına kiralık bir araçla dalarak 5 kişinin ölümüne yol açması ve 230’un üzerinde kişiyi yaralaması üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a “Beceriksiz aptal” diyerek hakaret eden ve istifa etmesini isteyen Musk’un bu makalesiyle ilgili ön haberlerin duyulması üzerine tepkiler yağdı. FDP Genel Sekreteri Marco Buschmann, AfD’nin Almanya’nın Avrupa Birliği’ni (AB) ve NATO’yu terk etmesini istediğini hatırlatarak, böyle bir partinin Almanya’yı demokrasiden uzaklaştıracağını ve yalnızlaştıracağını vurguladı. Bunun da Almanya için intihar anlamına geleceğinin altını çizdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jens Spahn da X hesabından yaptığı paylaşımda “AfD, Almanya’nın NATO’yu terk etmesini, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin yeniden hayata geçirilmesini istiyor. AfD, Amerika’ya karşı, Putin’den yana. Amerika bunu mu istiyor?” ifadelerini kullandı.

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MUSK’IN MAKALESİNE İSYAN

Musk’ın bugünkü baskılarda yayımlanan makalesi öncesi, gazetenin yüksek düzeydeki sorumluları ve köşe yazarları arasında ciddi görüş ayrılığı ve tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Bild, Die Welt, Welt am Sonntag gazetelerinin yanı sıra dijital medyada da söz sahibi olan Axel Springer Yayınevi’nin de ait olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner’in onayı üzerine söz konusu makalenin yayımlanmasına sorumluların çoğunun karşı olduğu halde yayımlanması üzerine ‘Die Welt’ gazetesinin düşünce bölümü şefi Eva Marie Kogel istifa etti. Musk’ın makalesinde, Almanya’nın ekonomik ve kültürel olarak çöküşte ve göç nedeniyle kültürel kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiasına, bazı köşe yazarları da tepki gösterdi. Musk’ın, “Almanya’nın son umut kıvılcımı AfD’dir” görüşünü savunarak sağ popülist bir partiye tam destek vermesinin redaksiyonda tepkiyle karşılandığına dikkat çekildi.