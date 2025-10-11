Almanya’da elektrikli araçlara prim

Haberin Devamı

Almanya’da otomotiv sanayisinde ciddi sıkıntılar yaşanırken, CDU/CSU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümetinin işletmelere desteğin yanı sıra iklim korumasına katkı hedefiyle elektrikli araç

(E-oto” Satın alacaklara prim ödemeyi planladığı açıklandı. Hükümet ortağı SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, dar ve orta gelirlilerin de iklim korumasına katkıda bulunmalarına destek amacıyla elektrikli araç satın alacaklara toplamda 3 milyar Euro prim ödeneceğini söyledi. Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden “Bild” de, hükümete yakın kaynaklara dayanarak, ayda 3.800 Euro brüt kazananların (yıllık kazanç yaklaşık 45.000 Euro) primden yararlanabileceklerine yer verdi. “Bild” gazetesinin haberinde ayrıca, çok pahalı olduğu için dar ve orta gelirlilerin yeni e- otomobil satın almakta zorlandıklarına dikkat çekerken, hükümetin bu gelir dilimindekilere kullanılmış araç satın almaları halinde de prim ödemeyeceğine de yer verildi.

SPD Federal Meclis Grubu’nun elektrikli otomobillerin yanısıra e-motosikletler, e- mopedler ve e-bisikletler için de prim ödenmesinen yana olduğu da açıklandı.

Öte yandan dönemin SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin e-otomobiller için ödenen 6500 Euro primi 2023 yılı sonu itibariyle durdurması nedeniyle trafiğe yeni çıkan araçların oranında düşüş olduğunda hatırlatıldı. 2023’te trafiğe yeni çıkan araçlardan yüzde 18.43’ünü e-otomobiller oluşturduğu halde, prim ödemeleri durdurulduğu için 2024’te bu oran yüzde 13.5’e düştü.