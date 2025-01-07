Almanya’da elektrikli araç satışları çakıldı

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EY danışmanlık firmasının mobilite uzmanı Constantin Gall, bu düşüşün ana nedeni olarak devletin elektrikli araç satın alma teşviklerini 2023 sonunda aniden sonlandırmasını gösterdi. Gall, “Bu durum, potansiyel alıcılar arasında büyük bir belirsizlik yarattı ve bu belirsizlik hâlâ devam ediyor” dedi. Yeni ve çekici modeller piyasaya sürülmesine rağmen satış rakamlarının otomotiv sektörü ve hükümet beklentilerinin çok altında kaldığına dikkat çekti. Elektrikli araçlardaki düşüş, Almanya otomotiv pazarında genel bir gerilemeyi de beraberinde getirdi. KBA verilerine göre, 2024’te Almanya’da toplamda trafiğe yeni çıkan araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 gerileyerek 2.8 milyona düştü. Ayrıca, bu rakam pandemi öncesi 2019 yılında satılan yeni araç sayısından yüzde 25 daha düşük.

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VDIK 2025’TEN UMUTLU

Elektrikli araçlarda düşüş yaşanırken hibrit araçlara olan talep arttı. Almanya’daki her üç yeni araçtan biri hibrit motor teknolojisine sahip. Ayrıca, benzinli araç satışlarında da bir artış kaydedildi. Bu durum, ortalama karbon emisyonlarında bir yükselişi beraberinde getirdi. Ancak Otomobil İthalatçıları Birliği (VDIK), 2025 yılı için umutlu. Yeni hükümetin elektrikli araçların yaygınlaştırılması için teşvikleri yeniden artırmasını bekleyen VDIK, bu yılki yeni araç kayıtlarının 2.85 milyona ulaşmasını öngörüyor. VDIK Başkanı Imelda Labbe, “Ancak elektrikli mobiliteyi artıracak güçlü teşvikler olmazsa, 2025’te elektrikli araç pazarında büyüme göremeyebiliriz. Bu da toplam araç pazarında yeni bir daralmaya yol açarak rakamları 2.7 milyon seviyesine düşürebilir” dedi.