Almanya’da ekmek zamland

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Almanya’da tüketici fiyatları 2019-2023 yılları arasında yüzde 17.3’tü. Tüketici fiyatlarındaki artış ekmek ve hamur ürünlerinin yanı sıra diğer gıda ürünlerini de etkiledi. DW Türkçe’nin haberine göre ekmek fiyatlarındaki artışa, yükselen enerji ve hammadde fiyatları ile artan personel giderlerinin yol açtığı belirtildi. Ekmekteki güncel artışın ise gerilediği ve Mart 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 olduğu bildirildi. Mart ayında enflasyon yüzde 2.2 olarak açıklanmıştı.



Almanya’da ekmek geleneksel olarak ekmekçilik-fırıncılık eğitimi almış zanaatkarlar tarafından yapılıyor. Ancak bu sektöre ilgi giderek azalıyor. Son 10 yılda ekmekçilik-fırıncılık meslek eğitimi almak üzere başvuran gençlerin sayısı yarıya düştü. 2022 yılında 1640 genç fırında çalışmak için eğitim almak üzere başvurmuştu. Bu rakam 2012 yılında 3 bin 290 olarak kayıtlara geçmişti. Diğer mesleklerde eğitim almak üzere başvuran gençlerin oranındaki düşüş, fırıncılığa göre yüzde 19 daha az. Sektörde çalışanların geneli erkek. 2022 yılında 3 yıl süren fırıncılık eğitimi almak üzere başvuranların yüzde 70.3’ünü erkekler oluşturdu. Kadınların oranıysa yüzde 29.7 olarak kayıtlara geçti.