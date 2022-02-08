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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da eczanelerde Kovid-19 aşı uygulaması başladı

#Almanya Koronavirüs#Almanya’Da Eczanelerde Kovid-19 Aşı Uygulaması Başladı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da eczanelerde Kovid-19 aşı uygulaması başladı

Almanya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında eczanelerde de aşı yapılmaya başlandı.

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ALMANYA Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı kampanyasının hızlandırılması amacıyla bugünden itibaren eczanelerde aşı uygulanmaya başladı. Yeni karar kapsamında ilk aşamada, ülkedeki 18 bin 500 eczaneden 500’ünde aşı yapılabilecek. Alman Federal Eczacılar Birliği, önümüzdeki haftalarda daha fazla eczanenin aşı kampanyasına katılacağını, şu anda binden fazla eczanenin aşı için tüm gerekliliklere sahip olduğunu ve yaklaşık 6 bin eczacının aşı için eğitim aldığını açıkladı.

169 BİN 571 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Almanya’da Kovid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte Almanya’da 169 bin 571 yeni vaka tespit edilirken salgın nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam 11 milyon 287 bin 428 korona virüs vakasının tespit edildiği Almanya’da, 118 bin 943 kişi ise hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise bin 441 olarak belirlendi. Almanya’da aşı kampanyası kapsamında nüfusun yaklaşık yüzde 76’sı Kovid-19’a karşı tam aşı yaptırırken, nüfusun yüzde 54.3’üne ise hatırlatıcı doz uygulandı.

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