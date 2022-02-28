Almanya’da eczaneler bir bir kapanıyor

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ABDA’ya göre üniversite eğitim yerleri de başvuru sayısına göre yetersiz. Bu yüzden ABDA Başkanı Regina Överwiening, daha fazla bölgede daha fazla bölüm açılması talebinde bulundu. Eczacı teknisyenlerine mezun olduktan sonra, eczanelerin yanı sıra hastanelerde ve sanayi kollarında pek çok iş imkânının mevcut olduğuna dikkat çekildi. Överwiening, şunları söyledi: “Giderek daha fazla eczane sahibi, personel sorunları olduğu ve işi devralacak yeni eczacılar bulamadıkları için pes ediyor. Bu, ilaç tedarik sisteminin temellerinin yavaş yavaş aşındırılması anlamına geliyor. Eczanelerin sayılası yaklaşık on yılı aşkın süredir düşüyor. Gelecekte ülke çapında ilaç tedariki sağlanmak isteniyorsa, karşı önlemler alınmalı. Eczaneler için, eczanede çalışmak, işletmeyi üstlenmek ve yönetmek isteyen daha fazla genç eczacıya ihtiyacımız var. İşte burada siyaset devreye giriyor. Eczaneler için güvenilir çalışma eğitim koşulları oluşturulması ve bürokrasinin azaltılmasıyla daha fazla genç eczacı yeniden serbest meslek sahibi olmaları için özendirilebilir, desteklenebilir.”

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KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Kalifiye personel yetersizliğinin yanı sıra kötü çalışma koşulları da eczane sayısının azalmasında başka bir neden. “Çok iş, az eleman”, sağlık sektörünü zorlayan en büyük etken. Eczacılar haftada standart 48 saat yerine en az 55 saat çalışıyor. İlaç satma dışında aşı, tansiyon ölçme, müşteriyi bilgilendirme gibi ek hizmetler de sunan eczacılar bir de sabit eczanelerin verdiği hizmetlerin hiçbirini vermeyen online eczane rekabetiyle karşı karşıya. Eczacılar, Almanya’da artan bürokrasiden de şikâyetçi. Sağlık sigortalarının ‘reçete ödeme reddi’ olayının çok fazla olduğunu belirten eczacılar, “Örneğin, reçete yazan doktorun ön adını yanlış yazarsanız, bu, sağlık sigortası şirketlerinin size ödeme yapmayı reddetmesi için yeterli bir sebep” diye dert yanıyor.

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Eczacılar Birliği verilerine göre yeni yetişen mesleki eleman eksikliği de sorunu büyütüyor. Eczacı teknisyeni (PTA) yetiştiren meslek eğitim kurumları sınırlı ve çok az sayıda. Saarland’da sadece bir okul, Kuzey Ren Vestfalya’da ise sadece altı meslek eğitim okulu olduğu kaydedildi. Duisburg Essen Üniversitesi’nden Prof. J. Wasem, özellikle PTA eğitim şartlarıyla ilgili iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğini belirterek yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Prof. J. Wasem, “PTA ücretleri yükseltilmeli ve şimdiye kadar ücretsiz olan meslek eğitimi döneminde de PTA öğrencilerine ücret ödenmelidir. Bunun yasal düzenlemesinin yapılması gerekir” dedi.