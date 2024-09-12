Almanya’da durum vahim! İflaslar artıyor

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ŞİRKETİN yaptığı açıklamaya göre, ülke ekonomisinin resesyonla mücadelesi devam ederken, iflasların yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 21 bin 500 vakaya ulaşması bekleniyor. Geçen yıl iflaslar yüzde 22 oranında artmıştı. Yıl sonunda, iflas vaka sayısının, pandemi öncesi son yıl olan 2019 seviyesinin yüzde 15 üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Allianz Trade, iflaslardaki bu artışın 2025’te yavaşlayarak yüzde 2’lik bir büyümeyle 22 bin vakaya ulaşacağını öngörüyor.

İNŞAAT VE PERAKENDE SEKTÖRLERİ

Özellikle yıllık cirosu en az 50 milyon Euro olan büyük şirketlerin iflas sayısındaki artış endişe yaratıyor. Verilere göre, 2024’ün ilk yarısında 40 büyük iflas yaşandı. Allianz Trade Almanya, Avusturya ve İsviçre CEO’su Milo Bogaerts, “Şu anda durum genellikle şöyle: Çöküş yaşandığında, tam anlamıyla yaşanıyor. Büyük iflaslar, tedarik zincirindeki birçok firmayı domino etkisiyle etkiliyor. Bu firmalar genellikle sürüklenerek kendileri de iflasın eşiğine geliyor” dedi.

Allianz Trade verilerine göre, büyük iflasların toplam cirosu yılın ilk altı ayında 11.6 milyar Euro’ya ulaştı ve 2023 yılının toplam zararını şimdiden aşmış durumda. İflas eden büyük şirketlerin ortalama cirosu 290 milyon Euro olarak kaydedildi, bu da yüzde 85’lik bir artışa işaret ediyor. Bogaerts, inşaat ve perakende sektörlerinde birçok büyük iflas yaşandığını belirtti. Bazı şirketlerin, korona kredilerinin geri ödemelerini karşılayamadığını veya sıkı kredi verme politikaları nedeniyle yeni finansman bulmakta zorlandığını ifade etti. Diğer firmalar ise tek bir büyük müşterinin kaybına bağlı olarak zor duruma düştü. Özellikle hizmet sektöründe gerçekleşen yedi büyük iflastan üçü hastane, ikisi turizm şirketi ve diğer ikisi ise yazılım ve IT hizmetleri alanından şirketler.