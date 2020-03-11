MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da dördüncü ölüm!
GeriAvrupa Almanya’da dördüncü ölüm!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:45,Son Güncelleme:/

Almanya’da dördüncü ölüm!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da dördüncü ölüm!
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Heinsberg kasabasında bir ölüm haberi daha geldi. Heinsberg Hastanesi’nde tedavi altında tutulan bir kişinin öldüğü duyuruldu.

ÖLEN kişinin kimliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi ise henüz açıklanmad. Almanya’da son gelen haberle birlikte ölenlerin sayısı dörde yükseldi. Geçen pazar günü bir Alman, Mısır’da tatil yaptığı sırada yaşamını yitirmişti. Pazartesi ise biri Heinsberg’de diğeri ise Essen’de olmak üzere iki kişinin öldüğü açıklanmıştı. Öte yandan KRV ve Bavyera’dan sonra Berlin ve Hamburg’da da bin kişiden fazla kişinin yer alacağı tüm etkinlikler iptal edildi. Bu karar 19 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle