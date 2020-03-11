Almanya’da dördüncü ölüm!

ÖLEN kişinin kimliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi ise henüz açıklanmad. Almanya’da son gelen haberle birlikte ölenlerin sayısı dörde yükseldi. Geçen pazar günü bir Alman, Mısır’da tatil yaptığı sırada yaşamını yitirmişti. Pazartesi ise biri Heinsberg’de diğeri ise Essen’de olmak üzere iki kişinin öldüğü açıklanmıştı. Öte yandan KRV ve Bavyera’dan sonra Berlin ve Hamburg’da da bin kişiden fazla kişinin yer alacağı tüm etkinlikler iptal edildi. Bu karar 19 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.