Almanya’da dördüncü dalga korkusu!

SOSYAL Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach, Almanya’da dördüncü dalganın beklendiğini söyledi. SPD’li politikacı yaz tatilinden sonraki vakaların yüzde 80’inden fazlasının delta mutasyonu olacağını da ileri sürdü.

OKULLARDA TEST VE MASKE

Almanya’da yaz tatili sonrası okullarda normal eğitime dönülmesi tartışmaları yoğunlaşırken, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, yaş grubuna bakılmaksızın derslerde öğrencilerin maske takmalarına devam edilmesini önerdi. Prof. Wieler, Kovid 19 tehlike ve tehdidiyle bir süre daha yaşamak zorunda olduğumuzu belirtirken, maskenin yanı sıra okullarda belirli aralıklarla öğrencilere test yapılmasını da önerdi.