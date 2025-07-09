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Almanya'da doktorun yaşlı hastalarını öldürdüğü iddiası

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#Almanya#Doktor#Cinayet
Almanyada doktorun yaşlı hastalarını öldürdüğü iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:05

Almanya'nın kuzeyinde bir doktorun, kendisine tedavi için başvuran yaşlı hastalarını öldürdüğü iddia ediliyor. Schleswig-Holstein eyaletinin Pinneberg bölgesinde ortaya çıkan olayla ilgili olarak Itzehoe Başsavcılığı liderliğindeki yetkililer, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

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"Hamburger Abendblatt"ın haberine göre, savcılık, söz konusu doktor hakkında soruşturma yürütüldüğünü doğruladı. Doktorun, birden fazla hastasını henüz belirlenemeyen bir yöntemle öldürdüğü öne sürülüyor.

"Hamburger Abendblatt"ın aktardığına göre şüpheli ölümlerle ilgili olarak bazı cenazelerin mezardan çıkarıldığı belirtildi.

Itzehoe Başsavcılığı'ndan Malin Claussen, "Adli tıp incelemeleri ve cenazeler üzerindeki değerlendirmelerin birkaç hafta daha sürmesi bekleniyor" dedi. Cenazelerin mezardan çıkarılması için hasta yakınlarının bilgilendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturma stratejisi gereği detay paylaşımında bulunmazken, kurban sayısı, öldürme yöntemi ve failin olası motivasyonu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı. Soruşturmada, doktorun söz konusu ölümlerde "aktif ötanazi" (yaşam sonlandırma) yöntemini kullanıp kullanmadığı da araştırılıyor. Almanya'da aktif ötanazi yasak olup, bu suçu işleyenlere 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası verilebiliyor.

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#Almanya#Doktor#Cinayet

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