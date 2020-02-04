Almanya’da doktorlar da grevde!

ALMANYA’da doktorlar sendikası Marburger Bund, üniversite kliniklerinde çalışan 20 bin doktoru bugün tam gün uyarı grevine çağırdı. Marburger Bund toplu Sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumu öncesi uyarı grevleriyle işveren üzerindeki baskıyı artırmak istiyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde, Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster, Hessen Eyaleti’nde Frankfurt, Giessen, Marburg, Thüringen Eyaleti’nde Jena Üniversite kliniği doktorları tam gün iş bırakarak, uyarı grevine gitti.





‘DURUMUN CİDDİYETİNİ KAVRAYAMAMIŞLAR’

Marburger Bund sendikası doktorlar için yüzde 6.9 oranında zam, nöbet sürelerinin sınırlandırılmasını, ek izinler verilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Doktorların haftada ortalama 56 saat çalıştığını belirten sendika yetkilisi Andreas Botzlar, kasım ayı başından beri işverenle görüştüklerini, ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek “İşverenler durumun ciddiyetini halen kavrayamamış görünüyor. Üyelerimiz buna gereken cevabı verecekler” dedi.