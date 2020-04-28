Almanya’da doktor dağılımı adil değil

ALMANYA’da doktor muayenehane sayısı artıyor, ama bölgeler arası eşitsizlik de büyüyor. Schleswig Holstein Eyaleti’nde doktor dağılımı sayısında artış var. 100 bin nüfusa 203.6 doktor düşerken çocuk doktorunda bu sayı 8.9. Aile doktorunda ise 69.9. Federal Doktor Bankası kayıtlarına göre en fazla doktor ve fizik terapisti ağı 100 bin nüfusa 396.6 doktorla Heidelberg kentinde. En az doktor ağı ise 100 bin nüfusa 80.6 doktorla Bavyera Eyaleti’ndeki Coburg kentinde.

BREMEN BAŞI ÇEKİYOR

Doktor ağı tüm eyaletlerde 2018 yılına kıyasla artmış bulunuyor. Doktor ve terapist dağılımında Bremen Eyaleti 100 bin nüfusa 301.1 doktorla başı çekiyor. Hamburg 292.9 doktor ve terapistle ikinci, Berlin 283.7 doktor ve terapistle üçüncü sırada. En az doktor ağı 188.3 ile eyalet olarak Brandenburg’da. Rheinland Pfalz’ta 100 bin nüfusa 195.8 doktor düşüyor. Almanya genelinde 31 Aralık 2019’da kayıtlı doktor sayısı 149 bin 700. Terapist sayısı ise 28 bin. 2018 yılına kıyasla yüzde 1.4 oranında bir artış var.