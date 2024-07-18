Almanya’da doğum yaşı büyüdü, bebek oranı azaldı!

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GENELLİKLE doğum oranı olarak adlandırılan toplam doğurganlık hızı, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak kadın başına 1.46’dan 1.35’e düştü. 2022’de de doğum oranı bir önceki yıla göre yüzde 8 azalmıştı. İstatistiklere göre, bu durum, 2017’den beri gözlemlenen, kadın başına düşen çocuk sayısındaki düşüşün son iki yılda belirginleştiğini gösteriyor. Sadece 2021’de COVID-19 pandemisi nedeniyle düşüşler kesintiye uğramıştı. Doğum oranı, annenin uyruğu fark etmeksizin 2023’te yüzde 7 azaldı. Alman kadınlarında doğum oranı 1.36’dan 1.26’ya, yabancı kadınlarda ise 1.88’den 1.74 çocuk başına düştü.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

2023 yılında doğum oranı tüm eyaletlerde düştü. Özellikle kuzey ve doğu eyaletlerinde keskin düşüşler gözlemlendi. Saksonya’da doğum oranı yüzde 10, Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 9 azaldı. Brandenburg ve Schleswig-Holstein’da ise yüzde 8 azalma kaydedildi. En az düşüş ise yüzde 1 ile Saarland’da görüldü. Kadın başına 1.6 çocukla en yüksek doğum oranı Bremen’de kaydedilirken, en düşük doğum oranı Berlin’de gözlendi. Burada kadın başına 1.17 doğum gerçekleşti.

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ANNE VE BABA YAŞLARI

Geçen yıl, annelerin ilk bebeğini doğurduğu ortalama yaş 30.3 oldu ve bir önceki yıl ise 30.4 olarak tespit edilmişti. İlk kez baba olma ortalama yaşı ise 33.3’ten 33.2’ye düştü. Son 10 yılda, ebeveynlerin ilk çocuklarına sahip oldukları yaşın arttığı gözlemleniyor. 2014 yılında, annelerin ortalama yaşı 29.6 ve babaların ortalama yaşı 32.8 olarak kayıtlara geçmişti.