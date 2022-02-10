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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da doğal gaz stokları eriyor

#Almanya#Doğal Gaz#Enerjiye Talep
Almanya’da doğal gaz stokları eriyor

Almanya’da doğal gaz stokları bir yılda yüzde 82’den yüzde 35 seviyelerine geriledi. Enerjiye talebin artması, fiyatlardaki yükselme ve Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan türbülansın bu yıl da sürmesinden endişe ediliyor.

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ALMANYA’da doğal gaz stoklarının ‘endişe verici’ seviyeye gerilediği bildirildi. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, bir yıl önce kapasitenin yüzde 82’sine denk gelen doğal gaz stoklarında seviyenin şu an yüzde 35-36’ya gerilediğini kaydetti. Sözcü, hükümetin basın toplantısında yaptığı açıklamada stoklardaki durumun ‘endişe verici’ olduğunu söyledi, ancak tedarik sıkıntısının gündemde olmadığını da vurguladı. Boru hatları yoluyla taşınan doğal gazda şu an itibarıyla anlaşma koşullarına uyulduğunu belirten sözcü, ayrıca tüm doğal gazın boru hatları üzerinden gelmediğine de işaret etti.

ALTERNATİF ARAYIŞLARI
Korona kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası enerjiye talebin artması ve Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilim, Avrupa’ya enerji tedarikinin istikrarı konusunda endişelere yol açıyor. Doğal gaz pazarındaki darboğaz ve stoklardaki erime, fiyatlarda da artışa yol açıyor. AB Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson geçen hafta Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru toplantısı çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmiş, görüşmede Azerbaycan’dan gaz sevkiyatının artırılması ve iş birliğinin geliştirilmesi görüşülmüştü.

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SEKTÖRDE 2022 ENDİŞESİ
Almanya’da doğal gaz sektörü, geçen yıl yaşanan büyük fiyat artışlarının ardından bu yıl da türbülansın devam edeceği endişesi taşıyor. Sektörde faaliyet gösteren 136 şirketi çatısı altında bulunduran ‘Zukunft Gas’ derneğinin başkanı Timm Kehler, fiyat artışlarının 2022 görünümünü de şekillendirebileceği uyarısı yaptı. 2021 bilançosunda aşırı hava olayları ve jeopolitik durumun da rol oynadığını belirten Kehler, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin kapasite olarak tüm Avrupa’nın ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceğini, ancak fiyatları yatıştırıcı etki yapacağını söyledi.
Geçen yıl borsalarda zaman zaman on kat gibi artışlar yaşayan doğal gaz fiyatları halen bir yıl öncesinin seviyelerinin çok üstünde seyrediyor. Almanya, doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını boru hatları yoluyla Rusya’dan alıyor. AB için bu oran yüzde 40. Norveç ve Hollanda’nın üretimi düşürmesi nedeniyle ithalat giderek daha önemli hale gelirken, Almanya ayrıca 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretimini durdurmayı planladığı için yeni santraller ve ek doğal gaza ihtiyaç duyacak.

 

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#Almanya#Doğal Gaz#Enerjiye Talep

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