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Almanya’da dijital kimlik dönemi

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#ALMANYA#KİMLİK#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da dijital kimlik dönemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 10:02

Almanya, vatandaşlarının kimlik doğrulama işlemlerini akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak yeni bir dijital cüzdan sistemi geliştiriyor. Federal hükümet, ‘EUDI-Wallet’ adı verilen bu dijital kimlik cüzdanının geliştirilmesi için harekete geçti. Sistem, sadece kimlik doğrulama değil, aynı zamanda banka kartları, uçuş kartları ve hatta konser biletlerinin saklanmasını da sağlayacak.

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ÜCRETSİZ olarak sunulacak devlet destekli ‘EUDI-Wallet’ sayesinde Alman vatandaşları, tüm Avrupa Birliği genelinde dijital olarak kimliklerini gösterebilecek. Federal İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu cüzdana aynı zamanda kimlik bilgilerinin ve resmi belgelerin dijital versiyonları da eklenebilecek. Yeni bir özellik olarak elektronik imza desteği de sağlanacak. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, vatandaşların kimliklerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde doğrudan akıllı telefonları üzerinden kanıtlayabileceklerini belirtti. Faeser, “Artık ek bir kart ya da okuyucuya ihtiyaç kalmayacak” dedi. Bu yeni dijital cüzdan, günlük hayatta, iş başvurularında, internet bankacılığında ve resmi dairelerle yapılan işlemlerde kullanılabilecek.

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2027’YE KADAR TAMAMLANACAK
Bu yeni sistemin 2027 yılına kadar aşamalı olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca, özel kuruluşlar ve şirketler de kendi dijital cüzdanlarını geliştirip Almanya’da onaylatabilecekler. Bu gelişme, vatandaşlara daha fazla seçenek sunmayı ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. Avrupa Parlamentosu (AP), bu yılın şubat ayında tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin en geç 2027’ye kadar en az bir ‘EUDI-Wallet’ sunmalarını zorunlu kılan düzenleme başlatmıştı. Bu sistem, dijital kimlik doğrulamada Avrupa genelinde standart bir uygulama oluşturmayı hedefliyor. Almanya, bu adımla dijitalleşme sürecinde büyük bir ilerleme kaydederek vatandaşlarına modern bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Almanya’da dijital kimlik dönemi


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#ALMANYA#KİMLİK#AVRUPADAN HABERLER

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