Almanya’da dijital emeklilik dönemi

ALMANYA, kendi sosyal güvenlik sisteminin şeffaflaştırılması ve herkesin kendi emeklilik durumuna ilişkin bilgiye daha kolay ve çabuk yoldan ulaşabilmesi için, yeni bir atılım hazırlığında. Alman Emeklilik Sigortası, bu amaçla, sanal ortamda Dijital Emeklilik Platformu’nu kurma çalışmalarına start verdi. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan bir sözcü, söz konusu platformda, sigortalıların çalışma sürelerinden ödedikleri prim miktarına, emeklilik yaşından gün sayısına kadar emeklilik ile ilgili tüm kişisel bilgilere ulaşabileceklerini açıkladı. Dijital olarak sunulan bu hizmetten özellikle çalışma hayatının başında olup, daha ne kadar süreyle prim ödemesi gerektiğini bilmek isteyenlerin yanı sıra geleceğe dönük yatırım araçları konusunda karar vermek isteyen tüketicilerin veri tabanı olarak yararlanması bekleniyor.

ÖN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Alman Emeklilik Sigortası’nın federal düzeydeki yetkilisi Dirk von der Heide, söz konusu platformu kurma amaçlı ön hazırlık çalışmalarının başladığına işaret ederek, ilk deneme uygulamasının 2022 sonbaharından itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Tüketicilerin ilk etapta kendi isteğiyle projede yer alacak emeklilik sigortası kuruluşlarına ait verilerden dijital olarak internet ortamında ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi. İlk deneme faslında ayrıca, söz konusu dijital hizmetten yararlanmayı kolaylaştırıcı fonksiyonların deneneceği de kaydedildi. Alman Emeklilik Sigortası’nın dijital emeklilik platformu resmi olarak 2023 yılında faaliyete geçecek.

HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Dijital Emeklilik Platformu’nda sigortalılara ait hizmet sürelerinin yanı sıra, iş yeri emeklilik süreleri ve yaşlılık dönemine yönelik özel emeklilik yatırım araçlarına ait verilerin yer alacağı açıklandı. Söz konusu platformda ilk etapta gönüllü olarak katılan sigorta kuruluşlarınca derlenen ve sadece şimdiye kadar geçen sigortalı sürelerin dışında, kişinin emekli aylığı hak edebilmesi için eksik süreye, emeklilik yaşında kesin ve enflasyon oranları dikkate alınarak bağlanacak olası aylıklara ve prim iadesine ilişkin bilgiler de yer alacak.

ÖZEL MESLEK SANDIKLARI

Doktor, eczacı, mimar, gazeteci, avukat, noter veya mali müşavir gibi, Alman Emeklilik Sigortası üyesi olmayıp, kendi meslek dallarına uygun emeklilik sandığına tabi olanlara ilişkin emeklilik bilgilere de bu platform üzerinden ulaşılabilecek mi? Yetkililerin verdiği bilgiye göre, mesleki emeklilik sandıklarınca gönüllülük veya paylaşılan bilgi oranında Dijital Emeklilik Platformu’nda ilgili meslek sahiplerine ilişkin emeklilik bilgileri de yer alacak. Aynı durumun kamu personeline ait emeklilik bilgileri için de geçerli olduğu açıklandı. Devlet memurlarına bağlanacak özel “iş yeri emekli aylıklarına” ilişkin bilgilerin ise söz konusu dijital platformda yer almayacağı gelen bilgiler arasında.

YATIRIM ARAÇLARI

Bunun ötesinde yaşlılık dönemine ilişkin yatırım araçları, fon bilgileri ve tasarruf planlarına ilişkin bilgiler de Dijital Emeklilik Platformu’nda paylaşılan bilgiler arasında yer almayacak. İstisnai olarak sadece Riester ve Rürup adı altında bilinen özel emeklilik hesaplarına ilişkin bilgilere, 2023’te tam faaliyete geçmesi beklenen Dijital Emeklilik Platformu üzerinden ulaşılabilecek. Sigortalılara ait emlak ve kira gelirleri gibi özel bilgilere, söz konusu platform üzerinden erişim imkânı olmayacak.

BİLGİLERİNİ KULLANICININ KENDİSİ GÖREBİLECEK

Dijital Emeklilik Platform’da yer alacak bilgilere ulaşmak, elektronik olarak işletilen portal üzerinden mümkün olacak. Kullanıcılar, kişiye özel tahsis edilen bir şifreyle platforma giriş yapıp kendilerine ait özel emeklilik bilgilerini görebilecekler. Kanun koyucu, Dijital Emeklilik Platformu’nun gelişim ve uygulama aşamasında özellikle kişiye ait özel bilgilerin gizlilik ilkesine büyük önem veriyor ve buna sadık kalınması için her türlü önlemlerin alınmasından yana bir yaklaşım sergiliyor. Örneğin kullanıcı tarafından özel şifreyle giriş yapılarak bilgisayar ekranına gelen kişiye ait özel bilgiler, kişinin sistemden çıkmasıyla birlikte, ekrandan silinecek. Söz konusu sanal uygulamanın detayları belli olunca, bu bilgileri siz değerli okurlarımızla HÜRDANIŞ köşesinde paylaşmaya devam edeceğiz.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

KISA ÇALIŞMADAYKEN İŞTEN ÇIKIŞ VERİLEBİLİR Mİ?

ALMANYA’da koronavirüs pandemesine karşı mücadele son hız devam ederken, salgının yayılmaması için getirilen kısıtlamaların daha ne kadar süreceği, bu hafta Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan koronavirüs kabinesinde alınacak kararla belli oldu. Bu zirveden kısıtlamalara yönelik gevşetme kararı çıksa da, kesin olan şu ki, Almanya’da birçok şirket kendini pandeminin yol açtığı ekonomik çöküntüden toparlamak için, kısa çalışma programını yıl sonuna kadar uzatma kararını şimdiden aldı bile. Bu dönemde, işverenin işten çıkış verip veremeyeceği, akla gelen soruların başında geliyor. Buna karşı hukuki haklarınız neler?

ÇIKIŞ NEDENLERİ HANGİLERİ?

İş Hukuku uzmanı avukatların verdiği bilgiye göre, işveren çalışanlarına sadece üç sebepten dolayı çıkış verebiliyor.

1- Operasyonel nedenlerle çıkış: İşveren işletme gereklerine dayalı geçerli sebeple iş sözleşmesini fesih etmesi anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle, işletme küçülme veya başka bir işletmeyle birleşme kararı alması gibi operasyonel nedenle iş hacminin azalması sonucu çalışanlara çıkış verilebiliyor.

2- Hatalı davranışa dayalı çıkış: İşveren, kasıtlı davranış veya ihmalkârlık nedeniyle de çıkış verebiliyor. Örneğin, çalışan tarafından dile getirilen sahte raporla işe gelmeme veya işletmeye ait özel bilgileri sızdırma tehditleri gibi kusurlu davranış sonucu, işveren birkaç kez uyardıktan sonra hatalı davranışından vazgeçmeyen çalışanını kapı önüne koyabiliyor.

3- Kişinin özel durumundan kaynaklanan çıkışlar: İşveren, mesleğini icra etmek için meslek ehliyetini kaybeden çalışanına çıkış verebilir. Örneğin sürücü ehliyetini kaybeden bir otobüs şoförü, işveren tarafından işten çıkarılabiliyor. Veya çalışma izni olmadığı ortaya çıkan yabancı kökenli bir personel işten çıkarılabileceği gibi cezaevine giren çalışanın da iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilir.

Buradan çıkan sonuç şu: İşveren kısa çalışma programına giren çalışanlarını keyfi olarak işten çıkaramaz. Umarız bu zor dönemde kimse işinden ve aşından olmaz. Bu vesileyle, tüm okurlarımıza güzel bir hafta sonu diliyoruz.