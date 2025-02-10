Westhofen'de dehşet! Türk bahçıvan kamyoneti önce eşinin üzerine sürdü, sonra...

Haberin Devamı

Westhofen polisinden yapılan açıklamaya göre, geçen çarşamba günü eşinin kullandığı otomobile bilerek çarpan Mehmet K. daha sonra kamyonetten inerek hem eşini hem de kayınpederini bıçaklayarak yaraladı. Yaralıların ikisinin de durumlarının ağır olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Mehmet K.’nın görgü tanıkları tarafından yakalanarak polise teslim edildiği ve daha sonra da gözaltına alındığı açıklandı.

DAHA ÖNCE DE YARALAMIŞ

45 yaşındaki Mehmet K.’nın 15 Kasım 2024 tarihinde de evlerinde 40 yaşındaki eşini ağır yaraladığı belirtildi. Mainz Savcılığı, eşinin kanlar içinde sokağa çıkması üzerine komşularının ihbarıyla Mehmet K.’nın gözaltına alındığını ve ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığını doğruladı. Savcılık şimdi de adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağını da açıkladı.