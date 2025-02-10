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Westhofen'de dehşet! Türk bahçıvan kamyoneti önce eşinin üzerine sürdü, sonra...

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#Almanya#Öldürmeye Teşebbüs#AVRUPADAN HABERLER
Westhofende dehşet Türk bahçıvan kamyoneti önce eşinin üzerine sürdü, sonra...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:05

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Westhofen kentinde yaşayan ve bahçıvan olarak çalışan Mehmet K. adlı bir Türk kullandığı kamyoneti bilinçli olarak eşiyle kayınpederinin içinde bulundukları otomobilin üzerine sürerek ikisini de öldürmeye teşebbüs etti.

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Westhofen polisinden yapılan açıklamaya göre, geçen çarşamba günü eşinin kullandığı otomobile bilerek çarpan Mehmet K. daha sonra kamyonetten inerek hem eşini hem de kayınpederini bıçaklayarak yaraladı. Yaralıların ikisinin de durumlarının ağır olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Mehmet K.’nın görgü tanıkları tarafından yakalanarak polise teslim edildiği ve daha sonra da gözaltına alındığı açıklandı.

DAHA ÖNCE DE YARALAMIŞ
45 yaşındaki Mehmet K.’nın 15 Kasım 2024 tarihinde de evlerinde 40 yaşındaki eşini ağır yaraladığı belirtildi. Mainz Savcılığı, eşinin kanlar içinde sokağa çıkması üzerine komşularının ihbarıyla Mehmet K.’nın gözaltına alındığını ve ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığını doğruladı. Savcılık şimdi de adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağını da açıkladı.

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#Almanya#Öldürmeye Teşebbüs#AVRUPADAN HABERLER

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