STEINMEIER, ABD’de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan tartışmalar kapsamında aralarında eski Alman milli futbolcu Gerald Asamoah’ın da bulunduğu değişik alanlarda çalışan siyahi vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’da ülkedeki ırkçılık üzerine konuştu. Irkçılığın her türlüsünün demokrasinin düşmanı olduğunu ifade eden Steinmeier, şunları söyledi: “Irkçılığın olduğu yerde demokrasi tehlikededir. Burada da insanlar, herhangi bir özellik onların bir azınlığa ait olduğunu gösterdiğinden, koyu tenli olduklarından, kipa taktıklarından, camide namaz kıldıklarından veya farklı görünümlerinden dolayı ayrımcılığa ve saldırıya uğruyor, tehdit ediliyorlar. Ben beyaz tenli olduğum için bu tecrübeleri yaşamadım. Bundan dolayı bugün yaptığımız bu görüşme benim için önemli. ‘ALBERTO SADECE BİRİ’

“Mozambikli 3 çocuk babası Alberto Adriano 20 yıl önce neonaziler tarafından öldürüldü. Almanya’da onun ismi birçok isimden biridir sadece. Almanya’da da ırkçılık öldürüyor. Alman hapishanelerinde siyahilere yönelik şiddeti ve hapishanelerde aydınlatılmayan ölümlerin olduğunu biliyorum. Polisin ve güvenlik güçlerinin devletin güvenilir temsilcileri olduklarına inanıyorum. Bu kuralın istisnaları istisna olarak kalmıştır. Polis ve güvenlik güçleri saygıyı ve desteğimizi hak ediyor. Irkçılıkla mücadelede ırkçı olmamak yeterli değil, aynı zamanda ırkçılık karşıtı olmak gerekir. Goerge Floyd’un ölümünden şikâyet ederek kendi ülkemizdeki ırkçılığı gizleyemeyiz.”