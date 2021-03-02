Almanya’da da haber içeriği için ödeme yapacak

FACEBOOK, kendi sayfasında sunacağı haber portalında, Der Spiegel dergisi, Die Zeit ve FAZ gibi ulusal basının yanı sıra yerel gazetelerden de haberleri alıp sayfasında yayınlayacak. Ayrıca ‘Heise’ ve ‘Sport1’ gibi sektörel ve spor yayınlarının haberleri de ‘Facebook News’te kullanılacak. Ancak Facebook, paylaşımlarında haberlerin tümünü yayınlamayacak. Haberin bir bölümü yayınlandıktan sonra haber kaynağının yer aldığı ilgili sayfanın sitesine yönlendiren link verilecek. Facebook, yayınevlerine kullandığı haber için ücret ödeyecek ve haber sitelerinin dijital abonelerini düzenlemesine yardımcı olacak. Facebook adına medya kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten Jesper Doub, yayınevlerinin haberlerle ilgili tüm kontrolü elinde bulunduracağını kaydetti.