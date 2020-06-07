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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:41,Son Güncelleme:

Almanya’da da aynı muamele... ‘George Floyd yeterli değil miydi?’

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Almanya’da da aynı muamele... ‘George Floyd yeterli değil miydi?’
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ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesini Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto eden bir siyahi göstericinin de polis şiddetine maruz kalması, ülkede tartışma konusu oldu.

ALEXANDER Meydanı’nda dün çekildiği belirtilen ve Twitter’da birçok kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, 4 polis, ABD’deki ırkçılık ve siyahilere karşı polis şiddetine karşı gösteri yapanlar arasından 4 siyahiyi iterek durdukları yerden uzaklaştırmaya çalışıyor. Polis köpeklerinin de kullanıldığı olayda, mukavemet gösteren siyahilerden biri, polisler tarafından yere düşürülüyor. En az 3 polis, yere yatırdıkları siyahi göstericinin üzerine oturarak başına ve vücuduna şiddetli şekilde vuruyor. Birkaç polis de göstericiye şiddet uygulayan meslektaşlarının etrafını çevreliyor. Etrafta bulunanlar da olaya, “Bu sadece bir insan. Yeterli değil miydi? George Floyd yeterli değil miydi? Neden yapıyorsunuz böyle bir şeyi? O sadece tek bir kişi” ifadeleriyle tepki gösteriyor. ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen gösteriye dün 15 bin kişi katılmıştı. Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösteri bittikten bir grubun polise şişe ve taş attığı belirtilmişti. Olaylarda 93 kişi gözaltına alınmıştı.

Almanya’da da aynı muamele... ‘George Floyd yeterli değil miydi’
Almanya’da da aynı muamele... ‘George Floyd yeterli değil miydi’
Almanya’da da aynı muamele... ‘George Floyd yeterli değil miydi’

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