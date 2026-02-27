Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Görev süresi 18 Mart 2027'de sona erecek olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olamayacak. Bu nedenle Almanya, yeni bir cumhurbaşkanı seçmeye hazırlanıyor.

Almanya'da cumhurbaşkanını seçen Federal Kurul (Bundesversammlung), Federal Meclis milletvekilleri ve eyalet meclisleri tarafından seçilen aynı sayıda delegeden oluşuyor. Eyalet meclisleri, bu delegeleri belirlerken sadece kendi üyeleri arasından seçmek zorunda değil. Yerel siyasetçiler veya kamu yaşamının diğer alanlarından isimler de delege olarak görev yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda ise gözler hükümet ortağı partilere çevrilmiş durumda. Başbakan Friedrich Merz (CDU), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder ile SPD Genel Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil ile birlikte, Steinmeier'in halefi için ortak bir teklif sunacaklarını belirtti. Merz, bu ortak açıklamanın eyalet seçimlerinin ardından eylül ayında yapılacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Siyasi partiler aday arayışını sürdürürken, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmesi gündemde. Son dönemde partiler üstü bir destek gören bu fikre ilişkin en somut çıkışlardan biri SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil'den geldi. Klingbeil, "Bunun için artık en doğru zaman" diyerek bir kadının cumhurbaşkanı olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Friedrich Merz de geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaptığı bir açıklamada bu fikre sıcak baktığını ifade etmiş, "Bunu çok iyi hayal edebiliyorum" demişti.