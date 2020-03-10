Almanya'da coronavirüsü alarmı!

Çarşamba akşamı Köln ve Mönchengladbach takımları Bundesliga maçına çıkacak. İki takım arasındaki karşılamanın seyircisiz oynanması gündeme geldi. Alman Futbol Ligi yönetimi bugün iki kulüp yöneticileriyle biraraya gelecek. Karşılaşmanın seyircisiz oynanıp oynanmayacağı yapılacak toplantıdan sonra açıklanacak. KRV Eyalet Sağlık Bakanı Karl Josef Laumann katıldığı bir televizyon programında iki takım arasında onanacak karşılaşmayı kastederek “Kulüpler karşılaşmanın seyircisiz mi yoksa hiç mi oynanmayacağına karar vermek zorunda” demişti. İki takım arasında karşılaşma çarşamba akşamı saat 18.30'da Borussia Park'ta oynanacak.





Seyircisiz oynanıp oynanmayacağı henüz netlik kazanamayan bir diğer lig maçı ise Dortmund ile Schalke karşılaşması. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçın da seyircisiz oynanması gündemde.