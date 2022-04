‘Almanya’da çok nitelikli bir Türk toplumu var’

Haberin Devamı

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID), Almanya’nın Köln kentinde bölge başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine iftar yemeği verdi. İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve önceki genel başkanlar Süleyman Çelik, Bülent Bilgi, DİTİB, IGMG, ATİB başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Almanya’da çok nitelikli ve güzel bir topluluk olduğunu belirten Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Bu ziyaretimizde bunu çok yakından görme imkânı buldum ve bundan da fevkalade mutluyum. Almanya’da Türk toplumunun geçmişi 60 yılı devirdi. 60 yıldır Almanya’nın sanayisine, ekonomisine ve ticaretine dişiyle, tırnağıyla, teriyle, kanıyla emek veren, katkıda bulunan bir topluluk var karşımızda. Bu toplumun sorunları var, evlatları var. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti olarak buradaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma aidiyetlerinin çoğalmasından, katkılarının çoğalmasından, desteklerinin çoğalmasından ancak ve sadece memnuniyet duyarız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında onun, geçmişten bugüne bakan arkadaşlarımızın ve ilgili kuruluşlarımızın açıklamalarında görüleceği üzere, bizim Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak sizin buradaki varlığınızın güçlenmesini desteklemekten başka bir muradımız yoktur. Dolayısıyla bu anlamda üzerimize düşen her türlü çabayı, her türlü çalışmayı göstermeyi ve yerine getirmeyi de bir sorumluluk kabul ediyoruz. Sizin yaşadığınız toplumun onurlu, etkili, güçlü birer ferdi olarak hayatınıza devam etmeniz, o varlığı sürdürmeniz bizim için son derece kıymetli. Aile ataşelikleri programını ve çalışmalarını bu şekilde planlıyoruz. Burada yaşayan toplumumuzun, burada yaşayan vatandaşlarımızın aile ve toplum ilişkilerinden kaynaklı meselelerinde nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz, kurumlarla ilişkiler temelinde, insan ilişkileri temelinde nasıl destek olabiliriz, bunları çalışacağız beraber. Düsseldorf’da bir aile ataşeliğimizi kurduk, Münih, Köln, Stuttgart’ta bu çalışmaları devam ettireceğiz. Aile Bakanlığımız ve ataşeliklerimizin faaliyetlerini takip edin, öneri ve eleştirilerinizi, katkı ve taleplerinizi bize iletin. Ataşeliklerle yoğun ilişki içerisinde olun. Çalışmalar, vatandaşlara ulaşırsa başarıya ulaşır ve anlam kazanır.”UID Genel Başkanı Köksal Kuş, Türkiye seçimlerinde teşkilat olarak Kapıkulede çadırlar kurup vatandaşları hem orada hem Avrupa’da seçimlerde oy kullanmaları için yönlendirdiklerini, bundan sonra da bu yönde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise yabancılara yönelik saldırılarla ilgili Alman makamlarının son yıllardaki hassasiyetine dikkati çekti: “Özellikle son dönemde yaşanan NSU cinayetleri ve Hanau saldırısı gibi menfur şiddet olaylarının ardından federal hükümetin aldığı tedbirler, keza Federal İçişleri Bakanlığı’nın ahiren açıkladığı Aşırı Sağcılığa Karşı Eylem Planı, duyulan bu hassasiyeti göstermektedir. Söz konusu tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması önem taşımaktadır. Almanya Türk toplumunun esenliğini ve huzurunu yakından ilgilendiren tüm bu meselelerin takipçisi olmaya, ayrıca, vatandaşlarımıza sunduğumuz konsolosluk hizmetlerini insan öncelikli bir anlayışla, etkin ve yaygın bir şekilde, her koşulda fedakârlıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Almanya’daki Türk sivil toplum örgütlenmesi bakımından önemli bir yeri ve Almanya genelinde güçlü bir teşkilatlanması bulunan UID’e çalışmalarında da başarılar diliyorum.”Zor bir süreç yaşandığını belirten AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya da “Bugün baktığımız zaman Orta Doğu’daki zülüm ortamını, Rusya-Ukrayna belirsizliği ve Avrupa’da yükselmekte aşırı sağın tereddütlerini hep beraber yaşıyoruz. Avrupa’daki sivil toplum örgütlerinin birliğini ve değerlerini koruyarak, aynı zamanda terörün her türlüsünü lanetleyerek, amasız, fakatsız ayaklarının altında olduğunu ifade etmelerinin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.AK Parti İstanbul milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise şunları söyledi: “İçerisinde yaşamış olduğumuz toplumun gelişmesine, ileri gitmesine fayda sağlamak bizim inancımızın, Allah’ın bize verdiği emirlerin bir parçasıdır. Almanya’da Alman toplumunun gelişmesi için sizlerin de üzerine düşen görevler var. Kullar olarak bizim yaptığımız hatalar maalesef İslam’a mal edilmektedir, buna izin vermemeliyiz. Kendinize güvenin, komşularınızla iyi ilişkiler geliştirin.”UID iftarında davetlilere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Müslümanların Ramazan ayına rastlayan bugünlerin, Batı toplumunun Paskalya dönemine rastlaması sebebiyle kendilerini tebrik ettiğini söyledi.