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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Almanya’da çocuklardan depremzedelere yardım

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Almanya’da çocuklardan depremzedelere yardım
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yer alan Balve beldesindeki 9-12 yaş Kur’an kursu öğrencileri, İzmir’deki depremden etkilenenler için yardım topladı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi öğrencileri, harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri paraları hazırlanan yardım sandıklarına attı. Caminin din görevlisi Serkan Öztürk, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan çocukların bu ulvi davranışı karşısında duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti. Toplanan yardımlar devam eden DİTİB İzmir Depremi Yardım Kampanyası’na gönderilmek üzere Balve DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Özkan Güler’e teslim edildi.

Almanya’da çocuklardan depremzedelere yardım
İYİLİK DENİZİNDE BİR DAMLA
Güler, “Miniklerimizin bu davranışı belki iyilik denizinde bir damla olacaktır. İyilik, durgun suya atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi genişleyerek büyüyecek” dedi. Derneğin veliler birliği başkanı Gökan Çetin de “Sevindirici olan evlatlarımızın ‘veren el’ olma, hayırda yarışma ve mazluma yardım etme konusunda gösterdikleri hassasiyet takdire şayandır” diye konuştu.

 

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