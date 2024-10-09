Almanya’da çocuk istismarı operasyonu

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GÜVENLİK ekipleri, 6 eyalette düzenlediği baskınlarda bir kısmı hâlâ çalışan bilgisayarlardan olmak üzere kapsamlı kanıtlar ele geçirdi. Dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi toplam 1517 parça delil bulundu. Ele geçirilen DVD’ler ve video kasetler tek başına 94 kutuyu doldurdu. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul (CDU), sadece tek bir şüphelinin bilgisayarındaki veri miktarının 13.5 terabayt olduğunu, bunun da yaklaşık 3.4 milyon fotoğrafa karşılık geldiğini söyledi.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Şu anda kapatılmış olan Darknet platformunun 2019’dan beri faaliyette olduğu açıklandı. Bakan Reul, bu durumun söz konusu platformu iğrenç görüntülerin paylaşıldığı en uzun soluklu yasa dışı platformlardan biri haline getirdiğini söyledi. KRV Siber Suçlar Merkezi ve Temas Noktası (ZAC) Başkanı Markus Hartmann’a göre şüpheliler 2 ila 15 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya. KRV Adalet Bakanı Benjamin Limbach (Yeşiller) soruşturmanın başarılı olduğunu vurguladı ve “Bu, faillere şunu gösteriyor; Saklanamazsınız” dedi. Operasyon, 2020 yılından beri devam eden geniş çaplı soruşturmaların sonucunda geldi. Platform, 2019’dan bu yana çocuklara yönelik cinsel şiddet içeren materyallerin paylaşıldığı bir forum olarak hizmet veriyordu. Eylül ayı sonunda yapılan baskınlarda, KRV ve diğer eyaletlerde 200’den fazla güvenlik gücü görev aldı. Yaşları 43 ila 69 arasında değişen şüphelilerin, platformu organize ettiği ve bizzat istismar görüntüleri oluşturduğu belirtildi.