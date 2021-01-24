Almanya’da çocuk hakları anayasaya giriyor

HÜKÜMET çocuk haklarının neden anayasaya girmesi gerektiğiyle ilgili ise şu görüşe yer verdi: “Çocukların ve onların haklarının toplumumuzda ne kadar önemli olduğunu anlamak ve belirlemek için anayasaya girmesi ve görünür kılınması gerekmektedir.” Hükümetin hazırladığı tasarıda çocuk haklarıyla ilgili dört önemli unsur öne çıkıyor. Birinci olarak çocukların temel haklara sahip olduğu ve bu hakların korunması gerektiği belirtilen tasarıda, bunların başında da onların bağımsız, kendi sorumluluklarını taşıyan ve özgür birey olmalarını sağlayacak ortamın yaratılması hakkına sahip olduğu yer alıyor. İkincisi, çocukların çıkarının korunması ve gözetlenmesi, üçüncüsü, çocukların geleceğiyle ilgili görüşünün dinlenmesi, onunla ilgili kararlarda görüşünün dikkate alınmasına ve karar sürecine dahil edilmesine vurgu yapılıyor. Son olarak da anayasaya giren yeni unsurların anne ve babanın çocuğu koruma yükümlülüğünün devam ettiği. 1992 YILINDA İMZALADI

Bakanlar Kurulu’ndan geçen tasarının anayasa girmesi için önce Federal Meclis’te sonra da Eyaletler Meclisi’nde üçte iki oranında oyla kabul edilmesi gerekiyor. 18 yaşın altındakilerin çocuk kabul edildiği Almanya, Birleşmiş Milletler’in (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1992 yılında imzalamış, çocuk haklarına saygı duymayı, çocukları korumayı ve onları geliştirmeyi taahhüt etmişti. O tarihten beri çocuk haklarının anayasaya girmesi tartışmaları yapılıyordu.