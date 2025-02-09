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Almanya’da cinayet! Gülay Oğuz pizza almaya gitti, evine dönemedi

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#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da cinayet Gülay Oğuz pizza almaya gitti, evine dönemedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 17:35

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklanan Türk vatandaşı Gülay Oğuz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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KUZEY Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde Türk vatandaşı Gülay Oğuz pizza aldıktan sonra evine döndüğü sırada oturduğu apartmanın önünde bıçaklandı. Duisburg polisinin yaptığı açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından yerel saatle 19.45 sıralarında bıçaklanan 52 yaşındaki Oğuz, çevredekiler tarafından ölü bulundu. Polis, geniş çaplı aramalara rağmen yakalanamayan saldırgan hakkında çevre sakinlerinden yardım talep etti.

OTOPSİ YAPILACAK
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen kadını kurtaramadı” denildi. Savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve soruşturmaya ışık tutacak kanıtlar elde edilmesi için Oğuz’a Kuzey Ren-Vestfalya’da otopsi yapılacağını bildirdi. Savcılık, “Şu ana kadar şüpheliler veya olayın arka planına dair bir ipucu bulunamadı” ifadelerini kullandı.

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#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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