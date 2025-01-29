×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Avrupa Haberleri

Almanya’da çevreciler, linyit kömürü çıkarılmasına karşı ormanda ağaç evler inşa ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Çevreciler#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da çevreciler, linyit kömürü çıkarılmasına karşı ormanda ağaç evler inşa ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:04

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde linyit kömürü çıkarılmasına karşı çıkan göstericilerin ormana ağaç evler inşa etmeye başladığı bildirildi.

Haberin Devamı

ULUSAL basında yer alan haberlere göre göstericiler, Hambach Ormanı’nda linyit kömürü çıkaran Almanya’nın en büyük elektrik üreticisi RWE’yi protesto etmeye devam ediyor. Göstericilerin sözcüsü, şirketin özel güvenlik çalışanlarının, protestocuların bölgeye girişine engel olmaya çalıştığını bildirdi. Sözcü, ormana geçici süre ikamet etmek amacıyla ağaç evler inşa etmeye başladıklarını da aktardı. Çevreyi korumanın suç olmadığını savunan göstericiler, bölgede toplanmaya devam ediyor. Polis, helikopter ile havadan takip ettiği göstericilere henüz müdahalede bulunmadı. Göstericiler, linyit kömürü çıkararak doğaya zarar veren şirketin kapatılmasını istiyor. Daha önceki yıllarda bölgeye yakın Lützerath köyünde benzer eylemlerde bulunan göstericiler ile polis arasında günler süren olaylar yaşanmış, çıkan arbede de çok sayıda gösterici yaralanmıştı.

Haberin Devamı

Almanya’da çevreciler, linyit kömürü çıkarılmasına karşı ormanda ağaç evler inşa ediyor

Almanya’da çevreciler, linyit kömürü çıkarılmasına karşı ormanda ağaç evler inşa ediyor

Almanya’da çevreciler, linyit kömürü çıkarılmasına karşı ormanda ağaç evler inşa ediyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Çevreciler#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!