Almanya’da çevreciler, linyit kömürü çıkarılmasına karşı ormanda ağaç evler inşa ediyor

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ULUSAL basında yer alan haberlere göre göstericiler, Hambach Ormanı’nda linyit kömürü çıkaran Almanya’nın en büyük elektrik üreticisi RWE’yi protesto etmeye devam ediyor. Göstericilerin sözcüsü, şirketin özel güvenlik çalışanlarının, protestocuların bölgeye girişine engel olmaya çalıştığını bildirdi. Sözcü, ormana geçici süre ikamet etmek amacıyla ağaç evler inşa etmeye başladıklarını da aktardı. Çevreyi korumanın suç olmadığını savunan göstericiler, bölgede toplanmaya devam ediyor. Polis, helikopter ile havadan takip ettiği göstericilere henüz müdahalede bulunmadı. Göstericiler, linyit kömürü çıkararak doğaya zarar veren şirketin kapatılmasını istiyor. Daha önceki yıllarda bölgeye yakın Lützerath köyünde benzer eylemlerde bulunan göstericiler ile polis arasında günler süren olaylar yaşanmış, çıkan arbede de çok sayıda gösterici yaralanmıştı.

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