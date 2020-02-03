Almanya’da çevreciler, elektrik santralını işgal etti

SANTRALIN kapısını kırarak içeriye giren yaklaşık 150 kişilik grup, “Datteln 4’ü işgal ettik”, “Yeni santral istemiyoruz” ve “Kömürden çıkın - geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı. Polisin santral çevresinde havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, santralden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğü önemli. Barışçıl protestolara karşı söylenecek hiçbir şey yok ancak bugün insanlar Datteln’deki enerji santralımıza karşı yasa dışı bir şekilde giriş yaptı. Bu nedenle izinsiz giriş de dahil olmak üzere yasal işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz” açıklamasında bulundu.





KÖMÜR YAKMAYA DEVAM EDİLİRSE...

Ende Gelnde aktivist grubunun sözcüsü Kathrin Henneberger ise kömür yasasının felaket olduğunu savunarak, kömür yakmaya devam edilirse dört ila altı derece daha dünyanın sıcaklaşacağını, bu yüzden kömürle çalışan tüm elektrik santrallarının kapatılması ve yenilerinin açılmaması gerektiğini söyledi. Maliyeti 1.5 milyar Euro’dan fazla olan ve kullanılacak kömürün doğrudan gemilerle elektrik santralına taşınması planlanan santral, Dortmund-Ems Kanalı’nda bulunuyor. 1100 megawatt’lık elektrik santralının yaz ayında hizmete açılması planlanıyor.