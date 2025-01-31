Almanya’da cehennemin kapıları aralandı

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Bu oylama, Alman siyasetinde tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. İlk kez demokratik bir parti, demokrasiyi tehdit eden bir partinin desteğini almakta tereddüt etmedi ve tüm uyarılara rağmen teklifini kabul ettirdi.

Oylama, Almanya’nın siyasi geleceğine dair önemli bir gerçeği ortaya koydu: AfD veya onun devamı niteliğindeki aşırı sağcı bir oluşum, artık Alman siyasetinin kalıcı bir unsuru haline geliyor. Dahası, bu sadece bir parti meselesi olmaktan çıkıp seçmenlerin zihninde AfD’yi normalleştiren bir sürecin başlangıcı oldu. Ve bunu bizzat Birlik Partileri hazırlayıp AfD’ye sundu. Amaçlarının bu olmadığını söyleseler de sonuç değişmeyecek. Peki, CDU’nun böyle bir adıma gerçekten ihtiyacı var mıydı? Bu oylama, CDU/CSU’ya ciddi bir oy kazandırır mı? Pek sanmıyorum.

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GÖÇ POLİTİKALARINDA İHMALLER

Bir gerçek var ki: Göç ve mülteci politikalarında yıllardır ciddi ihmaller yapıldı. Üstelik bu ihmallerin baş sorumlularından biri de CDU/CSU’ydu. Almanya’nın bir göç ülkesi olduğu gerçeğini uzun yıllar reddederek toplumu bu yeni gerçekliğe hazırlamadılar. Göçmenlerin uyum sürecinde atılması gereken adımlar geç atıldı ve bu da Alman toplumunun göç olgusuna alışmasını zorlaştırdı. Suriye iç savaşıyla başlayan mülteci krizi ise gerçeklerle örtüşmeyen politikalar yüzünden halkın tepkisini artırdı ve bu tepki, AfD gibi partilerin güçlenmesi için elverişli bir zemin yarattı. Bugün sağduyulu ve eğitimli herkes, AfD’nin sadece göçmenler için değil, Almanya’nın demokratik geleceği için de büyük bir tehdit oluşturduğunu görebilir.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Şu an hedefleri düzensiz göçmenler gibi görünse de, AfD iktidara gelirse sıranın yerleşik göçmen gruplarına, ardından da kendilerinden olmayan siyasi oluşumlara geleceği aşikar. Bu uzun vadeli bir süreç ama yönü şimdiden belli. Sonuç olarak, AfD önceki günkü oylamayla psikolojik üstünlük kazandı ve hükümetin gelecekteki potansiyel bir ortağı olma yolunda önemli bir eşiği aştı. Bir anlamda Almanya’da cehennemin kapıları aralandı. Şimdi soru şu: Ülkenin demokratik partileri bu kapıyı tamamen açılmadan kapatabilecek mi?