Almanya’da can kaybı 9 bin 54’e yükseldi

Yeni vakalarla birlikte ülkede bugüne kadar görülen Kovid-19 vaka sayısı 198 bin 178’e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 184 bin oldu. Almanya’da aktif hasta sayısı 5 bin 100 olarak açıklanırken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 9 bin 54’e yükseldi.