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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Almanya’da can kaybı 9 bin 54’e yükseldi

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Almanya’da can kaybı 9 bin 54’e yükseldi
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Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da son 24 saatte 395 yeni hasta tespit edildi, 6 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni vakalarla birlikte ülkede bugüne kadar görülen Kovid-19 vaka sayısı 198 bin 178’e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 184 bin oldu. Almanya’da aktif hasta sayısı 5 bin 100 olarak açıklanırken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 9 bin 54’e yükseldi.

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