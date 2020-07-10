BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Almanya’da can kaybı 9 bin 54’e yükseldi
Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da son 24 saatte 395 yeni hasta tespit edildi, 6 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni vakalarla birlikte ülkede bugüne kadar görülen Kovid-19 vaka sayısı 198 bin 178’e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 184 bin oldu. Almanya’da aktif hasta sayısı 5 bin 100 olarak açıklanırken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 9 bin 54’e yükseldi.
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