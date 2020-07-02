Almanya’da can kaybı 8 bin 994’e yükseldi

Almanya genelinde virüsün kontrol altına alındığı belirtilirken, ülkede görülen toplam vaka sayısı 195 bin 228’e, ölenlerin sayısı ise 8 bin 994’e yükseldi. Almanya’da şimdiye kadar tedavisi yapılan ve hastalığı atlatanların sayısı 180 bin 300 olarak açıklandı.