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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Almanya’da can kaybı 8 bin 994’e yükseldi

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Almanya’da can kaybı 8 bin 994’e yükseldi
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Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde Kovid-19’a yakalanan hasta sayısı 503, virüsten ölenlerin sayısı ise 9.

Almanya genelinde virüsün kontrol altına alındığı belirtilirken, ülkede görülen toplam vaka sayısı 195 bin 228’e, ölenlerin sayısı ise 8 bin 994’e yükseldi. Almanya’da şimdiye kadar tedavisi yapılan ve hastalığı atlatanların sayısı 180 bin 300 olarak açıklandı.

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