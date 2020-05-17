DHA
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Almanya’da can kaybı 8 bin 27’ye ulaştı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 26 kişi artarak 8 bin 27’ye ulaştı.
ROBERT Koch Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 545 artışla 176 bin 244e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 kişi artarak 8 bin 27’ye ulaştı.
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