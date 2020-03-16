Almanya’da camiler vakit namazlarına kapatıldı

“ÇİN’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Avrupa kıtası olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Salgının direkt toplumumuzu tehdit edecek bir boyut kazanması, federal hükümet ve yerel otoritelerin tavsiye ve telkinleri ile gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yeni bir takım tedbirlerin daha alınması zaruretini doğurmuştur. Bu bağlamda, teşkilatımıza bağlı camilerimizde bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının cemaatle kalınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Bununla birlikte bu süreçte şimdilik gerekli hijyen ve dezenfeksiyon şartları yerine getirilmesi kaydıyla camilerimiz bireysel ibadete açık tutulacaktır.”