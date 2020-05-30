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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Almanya’da camiler saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı

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Almanya’da camiler saldırı ihtimali nedeniyle kapatıldı
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Almanya’da polisin aldığı saldırı ihbarı sonucu ülke genelindeki camiler ile bağlantıya geçilerek, camilerin kapatılması istendi.

POLİSİN tavsiyesine uyan cami dernekleri tedbir amacı ile camileri kapattı. Yetkililer, bir sonraki duyuruya kadar camilerin kapalı kalacağını duyurdu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, (DİTİB) ülke genelinde bulunan 900’ün üzerinde camiye sabah, akşam, yatsı namazlarında camilerin kapatılması talimatını gönderdi. Öte yandan Almanya’da son yıllarda ırkçı saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

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